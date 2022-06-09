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台灣水果藏「1問題」他嫌爆！全場點頭認了：真的快不行

▲原PO覺得台灣的水果「越來越難吃了」，而原因曝光後，網友紛紛搖頭直呼「真的不行」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO覺得台灣的水果「越來越難吃了」，而原因曝光後，網友紛紛搖頭直呼「真的不行」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 11:15:29

台灣水果種類豐富多樣，因此也有「水果王國」的美名，許多人也都習慣在飯後切一盤水果來吃，不僅有益身體健康，也能補充維他命C；不過，就有網友表示，他覺得台灣的水果「越來越難吃了」，而原因曝光後，網友紛紛搖頭直呼「真的不行」。

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該名網友在PTT以「其實台灣水果越來越難吃了」為題發文，表示小時候的水果好吃，各種滋味都有，有酸的、有甜的，也有酸中帶甜，甜中帶酸的，但現在很多水果都經過農民各種配種，「水果越來越甜，似乎糖分越高越好，有些水果就都只剩滿滿的甜味」，也讓他在文末直呼「以前的水果好吃多了」。

▲原PO覺得台灣的水果「越來越難吃了」，而原因曝光後，網友紛紛搖頭直呼「真的不行」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO覺得台灣的水果「越來越難吃了」，而原因曝光後，網友紛紛搖頭直呼「真的不行」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，不少人都認同他，「有同感，都甜的要命沒啥水果味」、「越甜的香氣越不足」、「鳳梨就是要帶點酸才好吃」、「現在的芒果才真的是甜到嚇死人」、「越甜的水果，做甜點或入菜一點特色都沒，因為水果甜在冰品甜點中沒意義」、「認真都好甜，真的快不行」、「十分同意，有些井蛙還自以為台灣水果好吃」、「香瓜真的死甜，早期沒這樣」、「很多水果糖度都快比三分糖的飲料多了」、「確實，不知道在甜什麼」、「此篇正確，越甜的水果越容易缺少香氣和酸度，都不知道在吃水果還是吃糖」。

但也有網友表示，「阿就大家愛吃甜的啊，那麼愛抱怨就買到改變市場讓人家種酸的能賺錢啊」、「很好吃啊！金鑽現在不止甜甜的，酸味也很夠啊！試著頭尾互配吧！這樣就會酸酸甜甜的！」、「你可以吃小番茄」、「啊就市場導向啊，你是買多少水果」。

事實上，《NOWnew今日新聞》日前就曾報導營養師激推低GI「神級水果」！養顏美容、鞏固自身保護力」一文，營養師高敏敏就曾表示，很多水果糖份太高，不能一次攝取太多，如果怕水果糖份太高的民眾，可以選擇低GI、控醣補水的水果「蓮霧」，就連糖尿病友才吃1-2顆都沒有問題，也因為富含維生素C，能抗壓力、抗氧化、養顏美容，很適合辦公族每天啃1-2顆當下午點心。因此建議民眾還是要注意水果種類的選擇與份量的攝取，才能達到最好的效果。（編輯：郭佩蓉）

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