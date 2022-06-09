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芒果容易腐壞爛掉？果農急授「保存秘訣」：別直接放冰箱

▲夏天是芒果的盛產季，那麼該如何保存才能延長賞味期呢？（示意圖／取自unsplash）
▲夏天是芒果的盛產季，那麼該如何保存才能延長賞味期呢？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 15:19:57

夏天是芒果的盛產季節，不僅價格便宜又鮮甜多汁，但芒果不宜久放，容易腐壞或是過熟，若是一回家全部放冰箱，又會影響芒果的熟度，吃起來酸澀乾硬，對此，果農建議依造熟度選擇保存方式，並且包裹保鮮膜也可延長賞味期限。

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▲芒果是冷藏還是常溫保存，要依照熟度分類。（示意圖／取自unsplash）
▲芒果是冷藏還是常溫保存，要依照熟度分類。（示意圖／取自unsplash）
芒果是代表夏季的最佳水果，該如何保存才能維持美味呢？《枋山盧家芒果》就於tik tok上分享，一般收到芒果時不可整箱直接放入冰箱，而是要依照熟度選擇冷藏或常溫保存，若外觀還有綠綠的未變黃，屬於未完全熟透，若直接冷藏，甜度及口感都會受影響，這種芒果切記不可直接放入冰箱，而是要在室外放2-3天催熟，等到外皮變黃有油感，且聞起來香氣滿溢時，就可以食用或是放入冷藏。

▲保鮮膜包裹住芒果，可以減少水分流失。（圖／截取自《＠olivia》小紅書）
▲保鮮膜包裹住芒果，可以減少水分流失。（圖／截取自《＠olivia》小紅書）
而芒果很怕水氣重，因此分享家居智慧的博主olivia則建議，請將熟透的芒果分別包裹上保鮮膜，減少果肉水分的流失，接著將完成保鮮膜包裝的數顆芒果，全部放入一個夾鏈袋中，並且在袋內撒入少許鹽巴，有助於保持袋內乾燥，延長賞味期限。

實際上芒果熟透以後，確實屬於容易腐壞的水果，根據《NOWnews今日新聞》報導，若是真的有太多熟透的芒果吃不完，也可將芒果去皮切塊放入盒子，或者去皮整顆用保鮮膜包裹住後，全部放進冷凍庫內，不僅可以將增加保存期限，一口咬下的口感更像是芒果冰沙，相當清涼消暑。（編輯：鍾怡婷）

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