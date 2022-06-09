茶の魔手最強不只山楂烏龍！「1神物」網推爆：拜託試試
南台灣手搖飲霸主「茶の魔手」（茶之魔手）是許多南部人心目中第一名的飲料店，日前《NOWnews今日新聞》就曾報導「茶の魔手怎點才內行？台南人都喝「這1味」：唯一推薦」一文，多數網友都認為「山楂烏龍」是茶之魔手必點品項，不過，卻有一名女網友分享茶之魔手低調神物「藍莓凍」，貼文一出，馬上被網友讚翻。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「真心推薦茶魔藍莓凍」為題發文，表示藍莓凍奶茶加上波霸是她的最愛，「因為他料本身都有甜，所以點無糖就很夠了，不知道是不是大家都知道這個好喝了，上來推坑看看」。
貼文一出，不少網友紛紛大讚，「我也覺得這個超棒！每次去茶魔只點這個」、「我也都這樣點！茶魔只喝這樣」、「超好喝！」、「這超好喝！小時候超愛」、「藍莓凍一生推」、「真的很愛，為什麼北部沒分店嗚嗚，只有回家才喝得到」、「超好喝！好想北部有」。
此外，也有人分享藍莓凍的其他喝法，「鮮奶普洱+藍莓凍一生推…拜託看到這則留言的大家去試試看」、「我都清茶+藍莓凍，無糖就好好喝歐買尬」、「這個真的很好喝！伯爵鮮奶茶加藍莓凍真理」；不過也有網友好奇「藍莓凍加奶茶真的會好喝嗎？酸甜酸甜不會怪怪的嗎」，對此，原PO也回應「我覺得反而是畫龍點睛，奶茶喝久會甜膩，藍莓凍救了他整個變清爽，拜託大家去喝」。（編輯：郭佩蓉）