理財小白只會存錢？A大教不看盤「自動投資」：3步驟搞定

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更分享可以選擇做不用自己花時間去看盤與下單買進的「自動投資」。什麼是「自動投資」呢？簡單來說，就是把買股票這件事情變簡單。A大分享一般股票交易，需要根據股票市值（也就是所謂的看盤），再自己設定買進價位與買進股數，然後等待成交。
而「自動投資」則是把原本這些繁瑣、複雜難懂的投資過程給簡化，讓完全不懂投資時使用的專有名詞、或不熟悉股票買進流程的新手們，也能有機會參與股票的投資。A大建議，理財新手們可以把投資股票，當成是在存錢，有點像是定期定額支付一筆錢給未來的自己，採用「自動投資」來省下自己的時間自由，剩下的就交給系統去自動執行。
A大表示想做「自動投資」，只需要決定三件事，第一、要買什麼投資標的（例如0050）；第二、每個月想投資的金額；第三、每個月幾號要扣款。他形容，只要將上述設定好，便可以開始無聊的自動投資了（笑），就像銀行定期定額買基金一樣。
但A大也提醒，如果經過一段時間後發現，自己其實沒有那麼多錢可以投資，那就把每月投資金額往下調整。雖說萬事起頭難，但他認為，即使是零存款或理財新手，都要讓自己習慣每個月都有一筆錢是在做投資，也鼓勵還沒有理財想法的人，也能簡單展開理財規劃。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低