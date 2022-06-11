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理財小白只會存錢？A大教不看盤「自動投資」：3步驟搞定

▲PTT CFP理財板神人A大教理財小白們一招不看盤自動投資術，讓存錢與理財並行，快速累積財富。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲PTT CFP理財板神人A大教理財小白們一招不看盤自動投資術，讓存錢與理財並行，快速累積財富。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-11 07:10:04

PTT CFP理財板神人A大，擅長將艱澀難懂的理財知識，轉化成理財小白也能輕鬆理解的文字，最近發表新書《A大的理財金律》上市不到一天簽名版就銷售一空，一般版持續熱賣中。針對應屆畢業生及目前還存不到錢的理財新手，分享曝光「零存款變有錢」的基本起手式。A大建議每個月扣除「基本生活開銷」後的可用餘額，一定要定期定額的投資，展開理財規劃之路，並且提供一個不花時間看盤也能「自動投資」的妙招，各位理財小白們還不趕緊學起來。

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理財神人A大建議要展開理財規劃，每個月扣除「基本生活開銷」後的可用餘額，再扣除一定要存下來的錢後，最好能夠定期定額的投資。他認為儲蓄與投資可以同時進行，並建議如果不知道金額該抓多少，可從每個月3000元開始。

更分享可以選擇做不用自己花時間去看盤與下單買進的「自動投資」。什麼是「自動投資」呢？簡單來說，就是把買股票這件事情變簡單。A大分享一般股票交易，需要根據股票市值（也就是所謂的看盤），再自己設定買進價位與買進股數，然後等待成交。

而「自動投資」則是把原本這些繁瑣、複雜難懂的投資過程給簡化，讓完全不懂投資時使用的專有名詞、或不熟悉股票買進流程的新手們，也能有機會參與股票的投資。A大建議，理財新手們可以把投資股票，當成是在存錢，有點像是定期定額支付一筆錢給未來的自己，採用「自動投資」來省下自己的時間自由，剩下的就交給系統去自動執行。

▲一名網友分享自己近年來的存股成果，雖然最初賠了錢，但後來改買3檔股票，才逆轉獲利，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲理財神人A大分享不花時間看盤也能「自動投資」的定期定額投資妙招。（示意圖／NOWnews資料照片）
A大表示想做「自動投資」，只需要決定三件事，第一、要買什麼投資標的（例如0050）；第二、每個月想投資的金額；第三、每個月幾號要扣款。他形容，只要將上述設定好，便可以開始無聊的自動投資了（笑），就像銀行定期定額買基金一樣。

但A大也提醒，如果經過一段時間後發現，自己其實沒有那麼多錢可以投資，那就把每月投資金額往下調整。雖說萬事起頭難，但他認為，即使是零存款或理財新手，都要讓自己習慣每個月都有一筆錢是在做投資，也鼓勵還沒有理財想法的人，也能簡單展開理財規劃。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低

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