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「零存款變有錢」起手式！神人教3招：實現剛畢業就理財

▲PTT CFP理財板神人A大，發表新書《A大的理財金律》上市不到一天旋即熱賣。因應畢業季，為還沒有理財想法的畢業生，分享「零存款變有錢」的基本起手式，，A大精準的形容是「用來享受無聊的投資生活」（笑）。（圖／Shutterstock）
▲PTT CFP理財板神人A大，發表新書《A大的理財金律》上市不到一天旋即熱賣。因應畢業季，為還沒有理財想法的畢業生，分享「零存款變有錢」的基本起手式，，A大精準的形容是「用來享受無聊的投資生活」（笑）。（圖／Shutterstock）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-09 18:10:012022-06-09 18:24:20

理財投資永遠不嫌晚，PTT CFP理財板神人A大，擅長將難懂的理財知識，轉化成新手也能輕鬆理解的內容，還常為不同網友面臨的財務問題，做系統規畫及分析，在網路論壇上甚有名氣，發表新書《A大的理財金律》上市不到一天旋即熱賣，簽名版已銷售一空。因應畢業季，A大為還沒有理財想法的畢業生，分享「零存款變有錢」的基本起手式，簡單三步驟還能找出剩餘的錢可以亂花（誤），A大精準的形容是：「用來享受無聊的投資生活！」

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資源有限，慾望無限，剛畢業的社會新鮮人們，一定有很多想要做的事、想要買的東西，然而慾望的實現通常跟錢有關，神人A大便提醒大家，一切都是從「學會存錢」開始，並希望大家要知道如何安排「慾望」的優先順序。他建議首要目標是讓自己變有錢，至少有一筆存款，學會把錢留給未來的自己，是變成有錢人的「基本起手式」。

想要理財投資，需先「分配收入、整理財務」，瞭解生活費為多少？搞懂自己每個月有多少結餘？才能知道有多少錢是可以用來存錢甚至買股。每個月的結餘，都關係到日後資產的成長速度，A大建議即使是理財初期，也要想想該如何提高自己的「月收入」及「壯大每月的投資金額」，要相信自己不會永遠只領這樣的低薪，也千萬不要因為可以存的錢太少，就放棄「累積資產」。

一、「分配收入」起手式（第一階段）

第一步為「收入－支出」＝可用餘額，（A大提醒，不少人認知的「收入－儲蓄＝支出」，其實是第二階段才要做的事）。從可用餘額中分配每個月要存的錢，及要拿去投資的錢，甚至可能還可以依照每個人喜好，選擇留有「亂花基金」。

身為理財神人的A大坦言，生活當然要有平衡，不是為了存錢就犧牲基本的生活品質。雖不諱言大家當然還是可以花錢買快樂，讓自己的物慾被滿足，只是月底要吃泡麵還是吃土？A大是建議這兩樣都盡量少吃，因為都不健康。（笑）

▲吃泡麵「調味包全放」味道太死鹹？老饕吐2吃法。（示意圖／pixabay）
▲A大認為生活當然要有平衡，不是為了存錢就犧牲基本的生活品質。（示意圖／pixabay）
二、列出個人「基本生活開銷」理解支出

究竟何謂「基本生活支出」？A大的建議是「從睡覺的地方開始」。

1) 居住總支出：房租／房貸、水費、電費、瓦斯費、管理費等。

2) 日常生活開銷：餐費、交通（上班／返鄉）、通信費、日常用品（粗估即可）。

3) 尚未繳納的年度支出：所得稅、商業保險保費、燃料稅、機車保險費、保養費。

A大提醒，如果有汽車，還務必留意「牌照稅、燃料稅、汽車保險費、固定里程保養費」，他幫忙換算這一塊的開銷通常一年至少18,000～24,000元以上，等於每個月就要吃掉1,500～2,000元的薪水。A大還建議大家可以簡單手寫或以EXCEL製作試算表，只要整理過一次就可以用很久，「直到你加薪或者是換地方工作」。

他進一步叮嚀，如果本身有債務，那每月的貸款支出（包括學貸XX元、分期零利率XX元）也要列進基本開銷中，甚至以「0」為序號，表示是最優先處理的事項。

三、分配可用餘額「可支配（所得）金額」

1) 固定金額的儲蓄：每個月一定要存下來的錢。

2) 定期定額的投資：儲蓄與投資可以同時進行，A大建議，如果不知道金額該抓多少，那就從每個月3,000元開始，還可以選擇做不用自己花時間去看盤與下單買進的「自動投資」。

3) 剩餘的零錢才留給「亂花基金」：當大家扣除基本開銷、固定儲蓄與投資的金額後，那剩下的錢就能留給自己，用來享受無聊的投資生活。

A大提醒若經過一段時間後發現，自己真的沒有那麼多錢可以投資，那就把每月投資金額往下調整，但重點在於，要讓自己習慣每個月都有一筆錢是在做投資。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

 

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