「零存款變有錢」起手式！神人教3招：實現剛畢業就理財

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想要理財投資，需先「分配收入、整理財務」，瞭解生活費為多少？搞懂自己每個月有多少結餘？才能知道有多少錢是可以用來存錢甚至買股。每個月的結餘，都關係到日後資產的成長速度，A大建議即使是理財初期，也要想想該如何提高自己的「月收入」及「壯大每月的投資金額」，要相信自己不會永遠只領這樣的低薪，也千萬不要因為可以存的錢太少，就放棄「累積資產」。
一、「分配收入」起手式（第一階段）
第一步為「收入－支出」＝可用餘額，（A大提醒，不少人認知的「收入－儲蓄＝支出」，其實是第二階段才要做的事）。從可用餘額中分配每個月要存的錢，及要拿去投資的錢，甚至可能還可以依照每個人喜好，選擇留有「亂花基金」。
身為理財神人的A大坦言，生活當然要有平衡，不是為了存錢就犧牲基本的生活品質。雖不諱言大家當然還是可以花錢買快樂，讓自己的物慾被滿足，只是月底要吃泡麵還是吃土？A大是建議這兩樣都盡量少吃，因為都不健康。（笑）
二、列出個人「基本生活開銷」理解支出
究竟何謂「基本生活支出」？A大的建議是「從睡覺的地方開始」。
1) 居住總支出：房租／房貸、水費、電費、瓦斯費、管理費等。
2) 日常生活開銷：餐費、交通（上班／返鄉）、通信費、日常用品（粗估即可）。
3) 尚未繳納的年度支出：所得稅、商業保險保費、燃料稅、機車保險費、保養費。
A大提醒，如果有汽車，還務必留意「牌照稅、燃料稅、汽車保險費、固定里程保養費」，他幫忙換算這一塊的開銷通常一年至少18,000～24,000元以上，等於每個月就要吃掉1,500～2,000元的薪水。A大還建議大家可以簡單手寫或以EXCEL製作試算表，只要整理過一次就可以用很久，「直到你加薪或者是換地方工作」。
他進一步叮嚀，如果本身有債務，那每月的貸款支出（包括學貸XX元、分期零利率XX元）也要列進基本開銷中，甚至以「0」為序號，表示是最優先處理的事項。
三、分配可用餘額「可支配（所得）金額」
1) 固定金額的儲蓄：每個月一定要存下來的錢。
2) 定期定額的投資：儲蓄與投資可以同時進行，A大建議，如果不知道金額該抓多少，那就從每個月3,000元開始，還可以選擇做不用自己花時間去看盤與下單買進的「自動投資」。
3) 剩餘的零錢才留給「亂花基金」：當大家扣除基本開銷、固定儲蓄與投資的金額後，那剩下的錢就能留給自己，用來享受無聊的投資生活。
A大提醒若經過一段時間後發現，自己真的沒有那麼多錢可以投資，那就把每月投資金額往下調整，但重點在於，要讓自己習慣每個月都有一筆錢是在做投資。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。