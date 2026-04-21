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台灣百年老街「新莊廟街」沒落！一排店全關、慘淪空城

▲新莊廟街（圖／新北市觀光旅遊網）

「商圈已死，在地32年，真心不喜歡去，這附近住戶，廟街委員會都有責任，機車都會騎進去，誰會想逛」

新莊廟街為何沒落？曾是北台灣最早商圈：敗給3問題

▲新莊廟街擁有超過300多年的歷史，以百年古廟密集如慈祐宮、武聖廟、廣福宮等聞名，散發出老街獨有氣味。（圖／新北市觀光旅遊網）

商圈缺乏特色

當地交通也是一大問題

宏匯廣場等新興商圈崛起

▲民眾認為，新莊廟街沒落主要是因沒特色、交通問題，加上鄰近新興商圈崛起。（圖／新北市觀光旅遊網）

新莊廟街都更再出發！理事長打包票：古蹟絕不拆除

台灣老街文化悠久，各大商圈擁有不同歷史文化與自然美景，吸引眾多觀光客到此觀光。但近年來有民眾直指，，感嘆童年回憶即將走入歷史。一名在住在新北新莊的女網友近日在Threads發文，表示新莊廟街商圈許多店面陸續進行都更，感嘆見證了當地的繁華與沒落，感嘆新莊廟街夜市即將走入歷史，從小到大的回憶也正在消失，言語中滿是不捨之情。該篇貼文也引起當地人共鳴，無奈感嘆「10年前還記得過年過節人擠人，現在都沒了」、「過去最知名的新莊老街一條街，也變成現今這樣沒落和消失！」、「說實在是很無聊的地方，不意外」、據了解，新莊廟街商圈位於台灣新北市新莊區，範圍以新泰路、新莊路、碧江街、景德路為主，當地擁有超過300多年的歷史，以百年古廟密集如慈祐宮、武聖廟、廣福宮等聞名，散發出老街獨有氣味，當地晚上還會搖身一變成為熱鬧夜市，潤餅捲、蒙古烤肉、瓜仔肉等都是當地熱門小吃，讓觀光客可體驗白天逛古蹟、晚上逛夜市的閒情逸致。新莊廟街商圈歷史悠久，受惠於淡水河流域便利的航運系統，躍升成北台灣最早開發的商圈，甚至曾獲「一府二鹿三新莊」美名，但隨著時間更迭，開始面臨人潮減少的沒落問題，昔日熱鬧街景早已一去不復返。不少民眾點出新莊廟街沒落敗筆，直指，街道上多為娃娃機店面，，機車隨意停放、缺乏便利的停車空間，加上，讓觀光客造訪意願低。但近期新莊廟街將進行都更計畫，根據新北市政府表示，更新後將規劃581坪公益空間作為文化性服務設施，更設立100個機車停車位供公眾使用，並規劃新莊派出所重建及提供警用汽機車停車位等，在地古蹟如武德殿將原地保存、修復，創下公辦都更保存歷史建築的首例。根據《中時新聞網》報導，新莊廟街理事長孫松慶表示，為了活絡商圈每年都會舉辦美食節、親子優惠等吸引觀光人潮，針對外界質疑都更可能讓商圈更蕭條、無法保存古蹟。他則強調，古蹟屬文化遺產，絕不會拆除，並期待未來透過都更計畫讓硬體升級與新業態進駐，讓這條經歷數百年的老街找回過往風光。