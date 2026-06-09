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🟡6月9日（週二）各縣市停班停課地區一次看

▲台灣受滯留鋒面及西南氣流夾擊，各地下起豪雨，周二、周三是降雨高峰期，其中中南部山區局部地區程度達豪雨以上。（圖／中央氣象署）

🟡未來24小時雨量達標區域

▲今日雨量達標區域包含苗栗、台中、南投、雲林等8縣市山區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（9）日滯留鋒面及西南氣流發威，全台各地有長時間、大規模降雨，尤其中南部更是降雨熱區。而各縣市昨晚已陸續宣布停班停課消息，因預測雨量達標，6月9日豪雨假地區分別為高雄市5區、屏東縣8鄉、嘉義5鄉、台中和平區、南投仁愛鄉等行政區，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區注意積、淹水情形。台中市：和平區停班停課。其餘行政區正常上班上課。南投縣：仁愛鄉停班停課。其餘行政區正常上班上課。嘉義縣：梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉5鄉停班停課。其餘正常上班上課。高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5區停班停課。其餘行政區正常上班上課。屏東縣：霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉8鄉停班停課；其餘正常上班上課◼︎「苗栗山區、雲林山區、台東山區」150至250毫米◼︎「台中山區、南投山區」150至300毫米◼︎「嘉義縣山區」200至340毫米◼︎「高雄山區、屏東山區」300至450毫米依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。其中，若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；此外，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。