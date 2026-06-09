梅雨鋒面加上西南氣流影響，今（9）日將迎來影響最劇烈時刻，中央氣象署已經針對全台20縣市發布大雨、大豪雨特報，也一共有20地區今天停班停課。然而，許多人也好奇，豪雨假跟颱風假到底哪裡有差別？其標準又是為何？《NOWNEWS》特別整理相關資訊，並且分析氣象署最新雨量預估，帶民眾一文看懂什麼是豪雨假。

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豪雨假真的存在嗎？放假的依據是什麼？

當評估降雨量達標且有致災之餘時，各縣市首長確實可以視情況宣布停止上班上課，因為豪雨是造成天然災害的要素之一。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第3條規定，只要因「風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害，以及其他天然災害」導致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞，就符合停班停課標準。

然而在法規中並沒有所謂「豪雨假」這個說法，它跟颱風假一樣都是一種「安全措施」，並非是屬於真正的「假期」，雖然說降雨量達標就很可能有機會停班停課，但是各縣市的標準不同，主要考量到地形分布、地理位置以及排水系統設計等。

▲其實在法規上並沒有所謂的「豪雨假」，當評估降雨量達標且有致災之餘時，各縣市首長確實可以視情況宣布停止上班上課，它是一種安全措施而不是真的假期。（圖／記者邱曾其攝 ,2026.06.08）
▲其實在法規上並沒有所謂的「豪雨假」，當評估降雨量達標且有致災之餘時，各縣市首長確實可以視情況宣布停止上班上課，它是一種安全措施而不是真的假期。（圖／記者邱曾其攝 ,2026.06.08）
豪雨停班停課最新標準一次看！門檻最高地區曝光

然而要達到豪雨停班停課的標準，主要依據各縣市地形（山區、平地）的累積降雨量是否達到致災標準來決定。門檻較高的縣市包括台北市、新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣及金門，這些縣市「不分山區或平地須達350毫米」才有達標有機會停班停課。

而像是桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、台東縣等，就是採山區達200毫米、平地達350毫米分開判定停班停課標準。但要特別注意的是，不是氣象署說會下豪雨就一定會放假，即便雨量達標，最終決定權還是落在各縣市首長手上哦！

▲各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表，部分縣市是以「不分平地與山區」合併計算，有些地區則是平地、山地分開。（圖／人事行政總處網站）
▲各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表，部分縣市是以「不分平地與山區」合併計算，有些地區則是平地、山地分開。（圖／人事行政總處網站）
6/9停班停課「8縣市山區」達標！氣象署最新雨量預估

至於今天6月9日停班停課狀況，包括高雄市5區、屏東縣8鄉、嘉義縣5鄉、台中市和平區、南投縣仁愛鄉共20地皆停班停課，不過根據中央氣象署今早上7時最新雨量預估，今早8時至周三早上8時，共有8縣市山區24小時雨量達停班課標準，是否稍晚會有縣市再宣布停班停課，還是以各縣市政府決策公布為準。

達標的縣市包括「苗栗縣山區 150-250毫米（標準200毫米）」、「台中市山區 150-300毫米（標準200毫米）」、「南投縣山區 150-300毫米（標準200毫米）」、「雲林縣山區 150-250毫米（標準200毫米）」、「嘉義縣山區 200-340毫米（標準200毫米）」、「高雄市山區 300-450毫米（標準200毫米）」、「屏東縣山區 300-450毫米（標準350毫米）」、「台東縣山區 150-250毫米（標準200毫米）」。這兩天雨勢非常大，請民眾若要外出務必要注意安全，也要隨時關注天氣變化。

▲中南部地區今（9）日雨勢猛烈，全台灣一共有8縣市山區達標停班停課標準。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中南部地區今（9）日雨勢猛烈，全台灣一共有8縣市山區達標停班停課標準。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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