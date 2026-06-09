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豪雨假真的存在嗎？放假的依據是什麼？

然而在法規中並沒有所謂「豪雨假」這個說法，它跟颱風假一樣都是一種「安全措施」，並非是屬於真正的「假期」

▲其實在法規上並沒有所謂的「豪雨假」，當評估降雨量達標且有致災之餘時，各縣市首長確實可以視情況宣布停止上班上課，它是一種安全措施而不是真的假期。（圖／記者邱曾其攝 ,2026.06.08）

豪雨停班停課最新標準一次看！門檻最高地區曝光

不是氣象署說會下豪雨就一定會放假，即便雨量達標，最終決定權還是落在各縣市首長手上哦！

▲各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表，部分縣市是以「不分平地與山區」合併計算，有些地區則是平地、山地分開。（圖／人事行政總處網站）

6/9停班停課「8縣市山區」達標！氣象署最新雨量預估

不過根據中央氣象署今早上7時最新雨量預估，今早8時至周三早上8時，共有8縣市山區24小時雨量達停班課標準