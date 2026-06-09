根據星巴克官網，6月11日Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日活動，全台門市上午11點起爽喝9小時「星巴克買一送一」咖啡優惠，大杯星沁爽55元、星冰樂62.5元，推薦菜單最便宜買法。星巴克咖啡同好會Facebook粉專爆出聯名星宇航空的好消息，Bearista小熊化身機長的驚喜影片，馬上破萬次觀看。摩斯漢堡表示，周二咖啡日全天大杯咖啡特價49元一次整理。
6/11星巴克買一送一！大杯星冰樂62.5元 全台門市咖啡優惠
總算又等到全台門市「星巴克買一送一」爽喝9小時活動！Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日，活動日期2026年6月11日（四），活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者整理最便宜推薦菜單：
◾️最便宜星沁爽「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️新品「雲朵泡泡美式咖啡」60元（兩杯優惠價120元）
◾️最便宜星冰樂「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️新品「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務，部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
聯名星宇航空驚喜！星巴克咖啡同好會Facebook粉專破萬觀看
昨晚星巴克咖啡同好會Facebook粉專爆出聯名星宇航空的好消息，小編上傳Bearista小熊化身機長的驚喜影片，還說：「歡迎各位貴賓搭乘由星巴克與星宇航空的聯營航班JX1912班機，由西雅圖飛往台北」，透露將展開一段充滿探索與咖啡美學的全新旅程。
影片一出，隨即破5萬次觀看數，讓不少粉絲都嚇到，直呼：「期待在飛機上遇見美人魚」。
摩斯漢堡：周二「大杯摩斯咖啡49元」！
摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，6月9日全天「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），還可享加10元升級「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡；6月30日前，元氣早餐「新咕咕雞堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
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總算又等到全台門市「星巴克買一送一」爽喝9小時活動！Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日，活動日期2026年6月11日（四），活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者整理最便宜推薦菜單：
◾️最便宜星沁爽「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️新品「雲朵泡泡美式咖啡」60元（兩杯優惠價120元）
◾️最便宜星冰樂「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️新品「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務，部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
昨晚星巴克咖啡同好會Facebook粉專爆出聯名星宇航空的好消息，小編上傳Bearista小熊化身機長的驚喜影片，還說：「歡迎各位貴賓搭乘由星巴克與星宇航空的聯營航班JX1912班機，由西雅圖飛往台北」，透露將展開一段充滿探索與咖啡美學的全新旅程。
影片一出，隨即破5萬次觀看數，讓不少粉絲都嚇到，直呼：「期待在飛機上遇見美人魚」。
摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，6月9日全天「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），還可享加10元升級「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡；6月30日前，元氣早餐「新咕咕雞堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。