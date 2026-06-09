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今天天氣：滯留鋒面殺到 西南氣流加大雨勢

▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲滯留鋒面即將抵達台灣，配合西南氣流影響，氣象署示警，周二、周三全台都有豪雨或大雨。（圖／中央氣象署）

明天天氣：豪雨繼續下 入夜鋒面南移

一周天氣：周四雨勢小趨緩 周五鋒面又回台

受滯留鋒面、西南氣流共同影響，中央氣象署啟動大規模豪雨強化預報作業，今（9）日、周三（6月10日）會是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率，中南部山區將出現豪雨以上等級降雨。6月9日今天的天氣，氣象署指出，滯留鋒面及西南氣流影響，水氣充沛，各地降雨機率高，整個西半部、宜蘭、花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨、局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上。山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，非必要請勿前往山區；環境非常不穩定，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，雨勢較大時能見較差、地面易有積淹水的現象，外出請特別注意安全。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、金門、澎湖北部、馬祖環境部提及，滯留鋒面及西南氣流影響，環境風場為西南風轉東北風，受降雨洗除作用影響，全臺擴散條件較佳。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。6月10日明天的天氣，氣象署說明，滯留鋒面及西南氣流影響，各地降雨機率高、易有短延時強降雨，西半部、宜蘭、及花東山區有廣泛持續的陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，中南部山區有持續性的強降雨；晚起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨稍微趨緩。氣象署提醒，周三晚間至周四（6月11日）鋒面逐漸南移，降雨將稍微趨緩，但中南部仍有局部大雨機率；周五至周日（6月12日至6月14日）滯留鋒面及西南風可能再度影響台灣，降雨有再增強趨勢。受降雨影響，未來一周各地高溫約26至30度，較近期明顯下降。