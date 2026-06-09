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賽事基本資訊與讓分賠率

觀戰重點分析

總冠軍賽G3專家預測

▲NBA總冠軍賽G3即將開打，前兩場打完尼克以2：0領先。（圖／NBA X）

2026 NBA總冠軍賽完整賽程（台北時間）



以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，紅色為即將進行之賽程

以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，紅色為即將進行之賽程

場次 賽程日期 交戰地點 比賽時間 (台北時間) G1 6月4日 (週四) 聖安東尼奧 08:30 G2 6月6日 (週六) 聖安東尼奧 08:30 G3 6月9日 (週二) 紐約 08:30 G4 6月11日 (週四) 紐約 08:30 G5* 6月14日 (週日) 聖安東尼奧 08:30 G6* 6月17日 (週三) 紐約 08:30 G7* 6月20日 (週六) 聖安東尼奧 08:30

▲NBA總冠軍賽G3即將開打，前兩場打完尼克以2：0領先。（圖／NBA X）

6月9日NBA季後賽賽程表（台灣時間）



MATCHUP TIME 聖安東尼奧馬刺 @ 紐約尼克 8:30 AM

紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單



聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）預計出戰名單



2026年NBA總冠軍賽即將在今（9）日早上8：30迎來關鍵的第三戰，戰場移師紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）。目前紐約尼克在聖安東尼奧連拿兩場，帶著2：0的領先優勢凱旋歸來。面對退無可退的逆境，聖安東尼奧馬刺能否在客場頂住壓力反撲，將是本場比賽的最大看點。《NOWNEWS》為讀者整理系列賽G1的相關看點、賽程、傷兵名單、賠率以及轉播平台，提供讀者參考。：聖安東尼奧馬刺（西區第二）對戰 紐約尼克（東區第三）：台灣時間 6 月 9 日 上午 8:30：尼克讓 2.5 分 / 大小分總分盤 215.5 分至 216 分馬刺在主場慘遭二連敗，特別是第二戰以104：105僅1分之差惜敗，對球隊士氣打擊巨大。文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二戰砍下29分，但最後10秒發生致命失誤，隨後絕殺三分球未進。第三戰他除了要維持穩定輸出（季後賽場均 23.6 分，常規賽場均 25 分、11.5 籃板），更需要在高強度對抗中扮演更穩固的進攻終結者。馬刺今年季後賽客場戰績為6勝3敗，全季客場也有30勝12敗的優異表現，背水一戰的絕境通常能激發球隊更高的專注度，如何發揮進攻節奏優勢並提升外線把握度是追平戰局的關鍵。尼克目前在季後賽已寫下驚人的13連勝，近10場場均僅讓對手拿到100.5分，防守極具宰制力。尼克本季後賽場均失分僅100.4分，成功鎖死馬刺的外線投射。米卡爾布里吉斯（Mikal Bridges）的外線大鎖防守與哈特（Josh Hart）的無解籃板，是掐斷馬刺反撲氣焰的功臣。布朗森（Jalen Brunson）在第二戰最後9.5秒罰球準絕殺，展現大心臟特質，目前季後賽場均26.6分；搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）第二戰21分13籃板的內線牽制，尼克正處於兵強馬壯的巔峰狀態，且陣中目前毫無傷兵報告。從前兩戰分別開出209分與200分的總分來看，兩隊在總決賽都深度陷入了半場防守的絞肉戰。馬刺是一支擅長製造二波進攻機會的球隊，但尼克在季後賽封鎖對手二次進攻極為出色。若馬刺無法打出攻守轉換的快節奏，將被迫進入尼克最擅長的慢速半場進攻。馬刺需要哈珀（Dylan Harper）在替補席提供更多火力支援，而尼克的蘭德里沙米特（Landry Shamet）近期在外線同樣有穩定貢獻，替補銜接段的表現將決定領先歸屬。球評分析指出，尼克自 5 月 21 日後就未曾在麥迪遜廣場花園出賽，長時間沒有主場比賽可能導致開局手感不穩；而馬刺在經歷比分接近的敗仗後通常能做出極佳修正，面對「贏球或回家」的絕境，身陷懸崖邊緣的馬刺可望靠著強烈企圖心緊咬比分，甚至有機會斷尼克連勝。兩隊在總決賽展現了令人窒息的半場防守強度。尼克主場防守固若金湯，而馬刺擁有雲班亞馬的頂級護框，兩隊都習慣放慢節奏打陣地戰，預期第三戰仍將延續前兩戰的防守基調，再度走向一場低比分的防守大戰。紐約尼克（東區冠軍）： 首輪以4：2淘汰老鷹，次輪以4：0橫掃76人，東區決賽更以4：0橫掃騎士隊＋。聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）：首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽4：3擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆＋。無論誰能奪冠，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。