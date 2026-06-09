2026年NBA總冠軍賽即將在今（9）日早上8：30迎來關鍵的第三戰，戰場移師紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）。目前紐約尼克在聖安東尼奧連拿兩場，帶著2：0的領先優勢凱旋歸來。面對退無可退的逆境，聖安東尼奧馬刺能否在客場頂住壓力反撲，將是本場比賽的最大看點。《NOWNEWS》為讀者整理系列賽G1的相關看點、賽程、傷兵名單、賠率以及轉播平台，提供讀者參考。

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NBA賽程表

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賽事基本資訊與讓分賠率

對戰組合：聖安東尼奧馬刺（西區第二）對戰 紐約尼克（東區第三）

比賽時間：台灣時間 6 月 9 日 上午 8:30

目前盤口：尼克讓 2.5 分 / 大小分總分盤 215.5 分至 216 分

觀戰重點分析

一、 馬刺的背水一戰：關鍵時刻執行力成勝負手

馬刺在主場慘遭二連敗，特別是第二戰以104：105僅1分之差惜敗，對球隊士氣打擊巨大。文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二戰砍下29分，但最後10秒發生致命失誤，隨後絕殺三分球未進。第三戰他除了要維持穩定輸出（季後賽場均 23.6 分，常規賽場均 25 分、11.5 籃板），更需要在高強度對抗中扮演更穩固的進攻終結者。

馬刺今年季後賽客場戰績為6勝3敗，全季客場也有30勝12敗的優異表現，背水一戰的絕境通常能激發球隊更高的專注度，如何發揮進攻節奏優勢並提升外線把握度是追平戰局的關鍵。

二、 尼克力拼 14 連勝：強悍防守與中前場優勢

尼克目前在季後賽已寫下驚人的13連勝，近10場場均僅讓對手拿到100.5分，防守極具宰制力。

尼克本季後賽場均失分僅100.4分，成功鎖死馬刺的外線投射。米卡爾布里吉斯（Mikal Bridges）的外線大鎖防守與哈特（Josh Hart）的無解籃板，是掐斷馬刺反撲氣焰的功臣。

布朗森（Jalen Brunson）在第二戰最後9.5秒罰球準絕殺，展現大心臟特質，目前季後賽場均26.6分；搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）第二戰21分13籃板的內線牽制，尼克正處於兵強馬壯的巔峰狀態，且陣中目前毫無傷兵報告。

三、 戰術攻防焦點：防守大戰與籃板控制

從前兩戰分別開出209分與200分的總分來看，兩隊在總決賽都深度陷入了半場防守的絞肉戰。馬刺是一支擅長製造二波進攻機會的球隊，但尼克在季後賽封鎖對手二次進攻極為出色。若馬刺無法打出攻守轉換的快節奏，將被迫進入尼克最擅長的慢速半場進攻。

馬刺需要哈珀（Dylan Harper）在替補席提供更多火力支援，而尼克的蘭德里沙米特（Landry Shamet）近期在外線同樣有穩定貢獻，替補銜接段的表現將決定領先歸屬。

總冠軍賽G3專家預測

讓分預測：馬刺 +2.5

球評分析指出，尼克自 5 月 21 日後就未曾在麥迪遜廣場花園出賽，長時間沒有主場比賽可能導致開局手感不穩；而馬刺在經歷比分接近的敗仗後通常能做出極佳修正，面對「贏球或回家」的絕境，身陷懸崖邊緣的馬刺可望靠著強烈企圖心緊咬比分，甚至有機會斷尼克連勝。

總分預測：小分（Under 216）

兩隊在總決賽展現了令人窒息的半場防守強度。尼克主場防守固若金湯，而馬刺擁有雲班亞馬的頂級護框，兩隊都習慣放慢節奏打陣地戰，預期第三戰仍將延續前兩戰的防守基調，再度走向一場低比分的防守大戰。

▲NBA總冠軍賽G3即將開打，前兩場打完尼克以2：0領先。（圖／NBA X）
▲NBA總冠軍賽G3即將開打，前兩場打完尼克以2：0領先。（圖／NBA X）
2026 NBA總冠軍賽完整賽程（台北時間）

以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，紅色為即將進行之賽程
 

場次 賽程日期 交戰地點 比賽時間 (台北時間)
G1 6月4日 (週四) 聖安東尼奧 08:30
G2 6月6日 (週六) 聖安東尼奧 08:30
G3 6月9日 (週二) 紐約 08:30
G4 6月11日 (週四) 紐約 08:30
G5* 6月14日 (週日) 聖安東尼奧 08:30
G6* 6月17日 (週三) 紐約 08:30
G7* 6月20日 (週六) 聖安東尼奧 08:30
紐約尼克（東區冠軍）： 首輪以4：2淘汰老鷹，次輪以4：0橫掃76人，東區決賽更以4：0橫掃騎士隊＋。

聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）：首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽4：3擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆＋。

無論誰能奪冠，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。

▲NBA總冠軍賽G3即將開打，前兩場打完尼克以2：0領先。（圖／NBA X）
▲NBA總冠軍賽G3即將開打，前兩場打完尼克以2：0領先。（圖／NBA X）
6月9日NBA季後賽賽程表（台灣時間）
 

MATCHUP

TIME

聖安東尼奧馬刺

  @  紐約尼克

 8:30 AM
紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單
 

號碼 球員 位置 身高（幾尺幾吋） 體重（磅） 生日 出生地 年資 大學
32 Karl-Anthony Towns C 7-0 248 November 15, 1995 us US 10 Kentucky
23 Mitchell Robinson C 7-0 240 April 1, 1998 us US 7 Western Kentucky
55 Ariel Hukporti C 7-0 246 April 12, 2002 de DE 1  
50 Trey Jemison  (TW) C 6-10 270 November 28, 1999 us US 2 ClemsonUAB
51 Mohamed Diawara SF 6-9 225 April 29, 2005 fr FR R  
4 Pacôme Dadiet SG 6-9 210 July 27, 2005 fr FR 1  
20 Jeremy Sochan PF 6-8 230 May 20, 2003 us US 3 Baylor
8 OG Anunoby PF 6-7 240 July 17, 1997 gb GB 8 Indiana
25 Mikal Bridges SF 6-6 209 August 30, 1996 us US 7 Villanova
9 Kevin McCullar Jr.  (TW) SF 6-6 210 March 15, 2001 us US 1 Texas TechKansas
00 Jordan Clarkson SG 6-5 194 June 7, 1992 us US 11 TulsaMissouri
3 Josh Hart SF 6-5 215 March 6, 1995 us US 8 Villanova
44 Landry Shamet SG 6-5 190 March 13, 1997 us US 7 Wichita State
1 Dillon Jones  (TW) SF 6-5 235 October 29, 2001 us US 1 Weber State
11 Jalen Brunson PG 6-2 190 August 31, 1996 us US 7 Villanova
13 Tyler Kolek PG 6-2 195 March 27, 2001 us US 1 George MasonMarquette
2 Miles McBride SG 6-2 195 September 8, 2000 us US 4 West Virginia
5 Jose Alvarado PG 6-0 179 April 12, 1998 us US 4 Georgia Tech

▲尼克前兩場打完全方位壓制馬刺。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼克前兩場打完全方位壓制馬刺。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）預計出戰名單
 

號碼 球員 位置 身高（幾尺幾吋） 體重（磅） 生日 出生地 年資 大學
1 Victor Wembanyama C 7-4 235 January 4, 2004 fr FR 2  
7 Luke Kornet C 7-1 250 July 15, 1995 us US 8 Vanderbilt
8 Kelly Olynyk C 7-0 240 April 19, 1991 ca CA 12 Gonzaga
45 Mason Plumlee C 7-0 254 March 5, 1990 us US 12 Duke
18 Bismack Biyombo C 6-8 255 August 28, 1992 cd CD 14  
30 Julian Champagnie SF 6-7 217 June 29, 2001 us US 3 St. John's
40 Harrison Barnes PF 6-7 225 May 30, 1992 us US 13 UNC
3 Keldon Johnson SF 6-6 220 October 11, 1999 us US 6 Kentucky
11 Carter Bryant PF 6-6 220 November 26, 2005 us US R Arizona
5 Stephon Castle PG 6-6 215 November 1, 2004 us US 1 UConn
2 Dylan Harper SG 6-5 215 March 2, 2006 us US R Rutgers University
24 Devin Vassell SG 6-5 200 August 23, 2000 us US 5 Florida State
43 Lindy Waters III SG 6-5 210 July 28, 1997 us US 4 Oklahoma State
55 Harrison Ingram  (TW) SF 6-5 230 November 27, 2002 us US 1 StanfordUNC
  Emanuel Miller  (TW) PF 6-5 215 June 19, 2000 ca CA 1 Texas A&MTCU
25 David Jones García  (TW) SF 6-4 210 November 24, 2001 do DO R DePaulSt. John'sMemphis
4 De'Aaron Fox PG 6-3 185 December 20, 1997 us US 8 Kentucky
0 Jordan McLaughlin PG 5-11 185 April 9, 1996 us US 6 USC
▲馬刺總冠軍賽前2場都輸給尼克，陷入絕對劣勢，傳奇主帥波波維奇（Gregg Popovich）（左）賽前特別鼓勵球隊，希望球員忘記前2場輸球低潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺總冠軍賽前2場都輸給尼克，陷入絕對劣勢，傳奇主帥波波維奇（Gregg Popovich）（左）賽前特別鼓勵球隊，希望球員忘記前2場輸球低潮。（圖／美聯社／達志影像）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...