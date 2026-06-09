2026年NBA總冠軍賽即將在今（9）日早上8：30迎來關鍵的第三戰，戰場移師紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）。目前紐約尼克在聖安東尼奧連拿兩場，帶著2：0的領先優勢凱旋歸來。面對退無可退的逆境，聖安東尼奧馬刺能否在客場頂住壓力反撲，將是本場比賽的最大看點。《NOWNEWS》為讀者整理系列賽G1的相關看點、賽程、傷兵名單、賠率以及轉播平台，提供讀者參考。
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：緯來體育台
🟡線上收看：NBA League Pass。
🟡直播平台： ESPN、 DIRECTV、fubo
賽事基本資訊與讓分賠率
對戰組合：聖安東尼奧馬刺（西區第二）對戰 紐約尼克（東區第三）
比賽時間：台灣時間 6 月 9 日 上午 8:30
目前盤口：尼克讓 2.5 分 / 大小分總分盤 215.5 分至 216 分
觀戰重點分析
一、 馬刺的背水一戰：關鍵時刻執行力成勝負手
馬刺在主場慘遭二連敗，特別是第二戰以104：105僅1分之差惜敗，對球隊士氣打擊巨大。文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二戰砍下29分，但最後10秒發生致命失誤，隨後絕殺三分球未進。第三戰他除了要維持穩定輸出（季後賽場均 23.6 分，常規賽場均 25 分、11.5 籃板），更需要在高強度對抗中扮演更穩固的進攻終結者。
馬刺今年季後賽客場戰績為6勝3敗，全季客場也有30勝12敗的優異表現，背水一戰的絕境通常能激發球隊更高的專注度，如何發揮進攻節奏優勢並提升外線把握度是追平戰局的關鍵。
二、 尼克力拼 14 連勝：強悍防守與中前場優勢
尼克目前在季後賽已寫下驚人的13連勝，近10場場均僅讓對手拿到100.5分，防守極具宰制力。
尼克本季後賽場均失分僅100.4分，成功鎖死馬刺的外線投射。米卡爾布里吉斯（Mikal Bridges）的外線大鎖防守與哈特（Josh Hart）的無解籃板，是掐斷馬刺反撲氣焰的功臣。
布朗森（Jalen Brunson）在第二戰最後9.5秒罰球準絕殺，展現大心臟特質，目前季後賽場均26.6分；搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）第二戰21分13籃板的內線牽制，尼克正處於兵強馬壯的巔峰狀態，且陣中目前毫無傷兵報告。
三、 戰術攻防焦點：防守大戰與籃板控制
從前兩戰分別開出209分與200分的總分來看，兩隊在總決賽都深度陷入了半場防守的絞肉戰。馬刺是一支擅長製造二波進攻機會的球隊，但尼克在季後賽封鎖對手二次進攻極為出色。若馬刺無法打出攻守轉換的快節奏，將被迫進入尼克最擅長的慢速半場進攻。
馬刺需要哈珀（Dylan Harper）在替補席提供更多火力支援，而尼克的蘭德里沙米特（Landry Shamet）近期在外線同樣有穩定貢獻，替補銜接段的表現將決定領先歸屬。
總冠軍賽G3專家預測
讓分預測：馬刺 +2.5
球評分析指出，尼克自 5 月 21 日後就未曾在麥迪遜廣場花園出賽，長時間沒有主場比賽可能導致開局手感不穩；而馬刺在經歷比分接近的敗仗後通常能做出極佳修正，面對「贏球或回家」的絕境，身陷懸崖邊緣的馬刺可望靠著強烈企圖心緊咬比分，甚至有機會斷尼克連勝。
總分預測：小分（Under 216）
兩隊在總決賽展現了令人窒息的半場防守強度。尼克主場防守固若金湯，而馬刺擁有雲班亞馬的頂級護框，兩隊都習慣放慢節奏打陣地戰，預期第三戰仍將延續前兩戰的防守基調，再度走向一場低比分的防守大戰。
2026 NBA總冠軍賽完整賽程（台北時間）
以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，紅色為即將進行之賽程
紐約尼克（東區冠軍）： 首輪以4：2淘汰老鷹，次輪以4：0橫掃76人，東區決賽更以4：0橫掃騎士隊＋。
聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）：首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽4：3擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆＋。
無論誰能奪冠，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。
6月9日NBA季後賽賽程表（台灣時間）
紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單
聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）預計出戰名單
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2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：緯來體育台
🟡線上收看：NBA League Pass。
🟡直播平台： ESPN、 DIRECTV、fubo
賽事基本資訊與讓分賠率
對戰組合：聖安東尼奧馬刺（西區第二）對戰 紐約尼克（東區第三）
比賽時間：台灣時間 6 月 9 日 上午 8:30
目前盤口：尼克讓 2.5 分 / 大小分總分盤 215.5 分至 216 分
一、 馬刺的背水一戰：關鍵時刻執行力成勝負手
馬刺在主場慘遭二連敗，特別是第二戰以104：105僅1分之差惜敗，對球隊士氣打擊巨大。文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二戰砍下29分，但最後10秒發生致命失誤，隨後絕殺三分球未進。第三戰他除了要維持穩定輸出（季後賽場均 23.6 分，常規賽場均 25 分、11.5 籃板），更需要在高強度對抗中扮演更穩固的進攻終結者。
馬刺今年季後賽客場戰績為6勝3敗，全季客場也有30勝12敗的優異表現，背水一戰的絕境通常能激發球隊更高的專注度，如何發揮進攻節奏優勢並提升外線把握度是追平戰局的關鍵。
二、 尼克力拼 14 連勝：強悍防守與中前場優勢
尼克目前在季後賽已寫下驚人的13連勝，近10場場均僅讓對手拿到100.5分，防守極具宰制力。
尼克本季後賽場均失分僅100.4分，成功鎖死馬刺的外線投射。米卡爾布里吉斯（Mikal Bridges）的外線大鎖防守與哈特（Josh Hart）的無解籃板，是掐斷馬刺反撲氣焰的功臣。
布朗森（Jalen Brunson）在第二戰最後9.5秒罰球準絕殺，展現大心臟特質，目前季後賽場均26.6分；搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）第二戰21分13籃板的內線牽制，尼克正處於兵強馬壯的巔峰狀態，且陣中目前毫無傷兵報告。
三、 戰術攻防焦點：防守大戰與籃板控制
從前兩戰分別開出209分與200分的總分來看，兩隊在總決賽都深度陷入了半場防守的絞肉戰。馬刺是一支擅長製造二波進攻機會的球隊，但尼克在季後賽封鎖對手二次進攻極為出色。若馬刺無法打出攻守轉換的快節奏，將被迫進入尼克最擅長的慢速半場進攻。
馬刺需要哈珀（Dylan Harper）在替補席提供更多火力支援，而尼克的蘭德里沙米特（Landry Shamet）近期在外線同樣有穩定貢獻，替補銜接段的表現將決定領先歸屬。
讓分預測：馬刺 +2.5
球評分析指出，尼克自 5 月 21 日後就未曾在麥迪遜廣場花園出賽，長時間沒有主場比賽可能導致開局手感不穩；而馬刺在經歷比分接近的敗仗後通常能做出極佳修正，面對「贏球或回家」的絕境，身陷懸崖邊緣的馬刺可望靠著強烈企圖心緊咬比分，甚至有機會斷尼克連勝。
總分預測：小分（Under 216）
兩隊在總決賽展現了令人窒息的半場防守強度。尼克主場防守固若金湯，而馬刺擁有雲班亞馬的頂級護框，兩隊都習慣放慢節奏打陣地戰，預期第三戰仍將延續前兩戰的防守基調，再度走向一場低比分的防守大戰。
以下為本次尼克與馬刺總冠軍系列賽的詳細賽程表，紅色為即將進行之賽程
|場次
|賽程日期
|交戰地點
|比賽時間 (台北時間)
|G1
|6月4日 (週四)
|聖安東尼奧
|08:30
|G2
|6月6日 (週六)
|聖安東尼奧
|08:30
|G3
|6月9日 (週二)
|紐約
|08:30
|G4
|6月11日 (週四)
|紐約
|08:30
|G5*
|6月14日 (週日)
|聖安東尼奧
|08:30
|G6*
|6月17日 (週三)
|紐約
|08:30
|G7*
|6月20日 (週六)
|聖安東尼奧
|08:30
聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）：首輪以4：1擊敗拓荒者，次輪以4：2力克灰狼，西區決賽4：3擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆＋。
無論誰能奪冠，這將是NBA近八年來連續第八支不同的奪冠球隊，寫下歷史新頁。
紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單
|號碼
|球員
|位置
|身高（幾尺幾吋）
|體重（磅）
|生日
|出生地
|年資
|大學
|32
|Karl-Anthony Towns
|C
|7-0
|248
|November 15, 1995
|us US
|10
|Kentucky
|23
|Mitchell Robinson
|C
|7-0
|240
|April 1, 1998
|us US
|7
|Western Kentucky
|55
|Ariel Hukporti
|C
|7-0
|246
|April 12, 2002
|de DE
|1
|50
|Trey Jemison (TW)
|C
|6-10
|270
|November 28, 1999
|us US
|2
|Clemson, UAB
|51
|Mohamed Diawara
|SF
|6-9
|225
|April 29, 2005
|fr FR
|R
|4
|Pacôme Dadiet
|SG
|6-9
|210
|July 27, 2005
|fr FR
|1
|20
|Jeremy Sochan
|PF
|6-8
|230
|May 20, 2003
|us US
|3
|Baylor
|8
|OG Anunoby
|PF
|6-7
|240
|July 17, 1997
|gb GB
|8
|Indiana
|25
|Mikal Bridges
|SF
|6-6
|209
|August 30, 1996
|us US
|7
|Villanova
|9
|Kevin McCullar Jr. (TW)
|SF
|6-6
|210
|March 15, 2001
|us US
|1
|Texas Tech, Kansas
|00
|Jordan Clarkson
|SG
|6-5
|194
|June 7, 1992
|us US
|11
|Tulsa, Missouri
|3
|Josh Hart
|SF
|6-5
|215
|March 6, 1995
|us US
|8
|Villanova
|44
|Landry Shamet
|SG
|6-5
|190
|March 13, 1997
|us US
|7
|Wichita State
|1
|Dillon Jones (TW)
|SF
|6-5
|235
|October 29, 2001
|us US
|1
|Weber State
|11
|Jalen Brunson
|PG
|6-2
|190
|August 31, 1996
|us US
|7
|Villanova
|13
|Tyler Kolek
|PG
|6-2
|195
|March 27, 2001
|us US
|1
|George Mason, Marquette
|2
|Miles McBride
|SG
|6-2
|195
|September 8, 2000
|us US
|4
|West Virginia
|5
|Jose Alvarado
|PG
|6-0
|179
|April 12, 1998
|us US
|4
|Georgia Tech
|號碼
|球員
|位置
|身高（幾尺幾吋）
|體重（磅）
|生日
|出生地
|年資
|大學
|1
|Victor Wembanyama
|C
|7-4
|235
|January 4, 2004
|fr FR
|2
|7
|Luke Kornet
|C
|7-1
|250
|July 15, 1995
|us US
|8
|Vanderbilt
|8
|Kelly Olynyk
|C
|7-0
|240
|April 19, 1991
|ca CA
|12
|Gonzaga
|45
|Mason Plumlee
|C
|7-0
|254
|March 5, 1990
|us US
|12
|Duke
|18
|Bismack Biyombo
|C
|6-8
|255
|August 28, 1992
|cd CD
|14
|30
|Julian Champagnie
|SF
|6-7
|217
|June 29, 2001
|us US
|3
|St. John's
|40
|Harrison Barnes
|PF
|6-7
|225
|May 30, 1992
|us US
|13
|UNC
|3
|Keldon Johnson
|SF
|6-6
|220
|October 11, 1999
|us US
|6
|Kentucky
|11
|Carter Bryant
|PF
|6-6
|220
|November 26, 2005
|us US
|R
|Arizona
|5
|Stephon Castle
|PG
|6-6
|215
|November 1, 2004
|us US
|1
|UConn
|2
|Dylan Harper
|SG
|6-5
|215
|March 2, 2006
|us US
|R
|Rutgers University
|24
|Devin Vassell
|SG
|6-5
|200
|August 23, 2000
|us US
|5
|Florida State
|43
|Lindy Waters III
|SG
|6-5
|210
|July 28, 1997
|us US
|4
|Oklahoma State
|55
|Harrison Ingram (TW)
|SF
|6-5
|230
|November 27, 2002
|us US
|1
|Stanford, UNC
|Emanuel Miller (TW)
|PF
|6-5
|215
|June 19, 2000
|ca CA
|1
|Texas A&M, TCU
|25
|David Jones García (TW)
|SF
|6-4
|210
|November 24, 2001
|do DO
|R
|DePaul, St. John's, Memphis
|4
|De'Aaron Fox
|PG
|6-3
|185
|December 20, 1997
|us US
|8
|Kentucky
|0
|Jordan McLaughlin
|PG
|5-11
|185
|April 9, 1996
|us US
|6
|USC
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