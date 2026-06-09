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高翠路如戰爭過後 周邊交通管制

新竹市東區高翠路一間便當店今（9）日凌晨3點多發生氣爆，導致5人受傷送醫，其中3人救出時呈現OHCA。新竹市府第一時間接獲通報後，立即指示消防局、警察局、民政處、社會處、東區區公所、養工處及環保局等跨局處同仁趕赴現場，全力投入搜救、交通管制、環境清理、家屬關懷與後續安置工作。新竹市消防局今日凌晨3點52分接獲民眾報案，高翠路221巷瓦斯外漏氣爆，立即出動14車、40人前往救援，消防隊於4時05分抵達現場。消防人員到場後，確認爆炸地點是一棟3層樓建築，1樓是便當店，在屋內與鄰近建物救出5人，但其中3人救出無呼吸心跳，仍在送醫搶救中。新竹市長高虹安透過臉書表示，本次事件造成多名市民受傷，已全數緊急送醫救治。其中，高翠路 237 號 1 名市民送醫、高翠路 239 號 1 名市民送醫；高翠路 241 號 2 名市民救出時呈現 OHCA，到院後由醫療團隊全力搶救中。新竹市府已請民政處、社會處及東區區公所立即啟動關懷與安置機制，主動聯繫傷者及家屬，協助醫療、急難救助、臨時安置及後續所需社福資源，務必在第一時間給予家屬最大的支持。新竹市府表示，由於氣爆造成現場道路散落物阻塞，養工處與環保局已立即調度機具及人力進場，配合消防、警方現場管制，在安全無虞前提下，盡速完成道路障礙排除與環境清理，力求讓周邊道路逐步恢復初步通行，降低對市民朋友通勤的影響。警察局也已加強周邊交通疏導、現場管制及治安維護，確保救災動線暢通，並提醒行經高翠路周邊的市民朋友，務必注意安全，配合現場員警指揮，避免靠近危險區域。新竹市府指出，市府團隊會持續掌握傷患救治、現場復原及事故原因調查進度，並適時向市民朋友說明。此刻最重要的是全力救治傷患、照顧家屬、確保現場安全，也感謝第一線消防、警察、醫護及各局處同仁的辛勞。