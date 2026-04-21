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▲被送往太空人的舒梅克，曾是2019年亞特蘭大勇士隊在選秀首輪選中的明星新秀。28歲的他具備大聯盟資歷，2024年曾代表芝加哥白襪隊出賽29場。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊20日宣佈與休士頓太空人隊達成一項兩人交易，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）送出28歲的內野手舒梅克（Braden Shewmake），換回太空人隊年僅22歲的潛力右投桑切斯（Wilmy Sanchez）。這項交易旨在為洋基隊持續注入年輕投球戰力，而太空人則獲得具備大聯盟經驗的內野深度。桑切斯本季在太空人隊2A球隊表現亮眼，出賽5場繳出1.29的優異防禦率，在7局投球中送出8次三振。雖然他在2025年賽季表現較為掙扎，防禦率達6.05，但他在61局中飆出75次三振，展現出極具威力的奪三振能力。洋基隊近年在開發年輕投手方面聲譽卓著，桑切斯的高三振率顯然吸引了洋基球團。儘管他的控球（去年保送51次）仍有待磨練，但22歲的年齡讓洋基有足夠時間將其打造為未來牛棚的重要拼圖。這是洋基近兩個月內獲得的第2位年輕投手，先前他們剛從國民隊換來21歲的利尼亞（Sean Paul Liñan）。被送往太空人的舒梅克，曾是2019年亞特蘭大勇士隊在選秀首輪選中的明星新秀。28歲的他具備大聯盟資歷，2024年曾代表芝加哥白襪隊出賽29場。在本季被交易前，他在洋基隊3A出賽10場，打擊率僅.250。太空人隊目前的內野深度較為薄弱，舒梅克的加入能立即為3A提供支援，並作為大聯盟隨時可能的內野替補選項。對於這位前首輪秀而言，轉戰休士頓可能是他重新證明自己、成為大聯盟固定班底的最後機會。美媒分析指出，這項交易在短期內可能不會對兩隊的大聯盟戰績產生顯著影響。洋基隊將桑切斯視為一項長期開發計畫，看重其球威與成長空間；太空人隊則是換取一名隨時能填補內野空缺的即戰力。