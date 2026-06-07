我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年法國網球公開賽女單決賽甫落幕，19歲俄羅斯新星米拉·安德烈耶娃（Mirra Andreeva）以直落二擊敗對手，勇奪生涯首座大滿貫冠軍。然而，這場原本充滿榮耀的奪冠慶典，卻在觀眾席爆發爭議。由於現場有支持安德烈耶娃的粉絲試圖揮舞俄羅斯國旗，隨即遭到現場安檢人員介入，強制要求移除。當安德烈耶娃在菲利普·夏蒂埃球場（Philippe-Chatrier）擊敗對手克瓦琳絲卡（Maja Chwalinska）準備領取冠軍獎盃時，場邊有粉絲披著俄羅斯國旗慶祝勝利。現場安檢人員發現後立即採取行動，要求該名粉絲必須將國旗收起、摺疊並移除，否則不得繼續留在場內。隨後，在場館另一側的觀眾席也發生了類似事件，安檢人員同樣迅速介入，強制將俄羅斯國旗收走。依據主辦單位羅蘭加洛斯的賽事政策，俄羅斯國旗嚴禁出現在賽場內。由於烏俄戰爭持續對全球體壇造成深遠影響，法網規定俄羅斯及白俄羅斯選手僅能以「中立身份」參賽，且不得在場上展示其國旗與國家象徵，該政策也同步適用於現場觀眾。俄烏戰爭的緊張局勢在網球場上時有所聞。多名烏克蘭選手如柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）及奧莉妮可娃（Oleksandra Oliynykova）此前皆多次公開表態，呼籲俄羅斯選手應對母國發動的戰爭採取更明確的立場。柯絲堤雅克曾公開表示，對於那些保持沈默的俄羅斯運動員感到不解，認為在國家發動殺戮時，沈默即是一種變相的支持。奧莉妮可娃更在賽後受訪時直言：「這不僅是政治問題，這是人性問題。當暴力被合理化甚至慶祝時，我們不能假裝什麼都沒發生。」面對外界對戰爭立場的質疑，年僅19歲的安德烈耶娃選擇保持低調。她始終對政治議題採取迴避態度，將重心完全鎖定在網球生涯的成長與大賽表現上。安德烈耶娃賽後表示，奪冠當下她內心極度緊張，但很開心自己能保持專注，不受任何干擾地拿下最後一分。這起國旗事件凸顯了體育盛事在國際政治緊張局勢下的矛盾。儘管賽場上的焦點本應是選手的競技成就，但當國旗成為敏感禁忌，安德烈耶娃這場歷史性的勝利，也無可避免地在網壇引發了關於體育政治化的進一步熱議。