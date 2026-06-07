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▲低壓帶影響，環境為西南風，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下周二至下周五（9日至12日）受到滯留鋒面及西南風影響，各地都會有下雨機會。（圖／中央氣象署提供）

今（7）日受到低壓帶影響，降雨集中在中南部地區，以及午後有局部短暫陣雨，下周一開始受到鋒面靠近影響，雨勢一天比一天更猛烈，6月7日今天的天氣，氣象署指出，低壓帶影響，環境為西南風，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其北部、東半部地區及其他山區中午過後容易出現大雨或局部短延時豪雨，整體降雨機率高，外出請攜帶雨具備用，並留意中午過後天氣上的變化。溫度方面，整體高溫略上升，西半部高溫約33至35度，東半部高溫約31、32度，尤其中南部內陸地區及花東縱谷溫度會更高一些，有局部36度左右發生的機率，臺東地區因西南風沉降增溫，亦有局部36度左右發生的機率。宜蘭、花東空品區及澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門環境部提及，7日受低壓帶影響，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。6月8日明天的天氣，鋒面接近及西南風增強，降雨範圍逐漸增加，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後北部、東北部、東部山區有大雨發生的機率，尤其南部地區及午後大臺北地區有短延時豪雨發生的機率。氣象署提醒，下周二至下周五（9日至12日）受到滯留鋒面及西南風影響，各地都會有下雨機會，尤其下周二、下週三雨勢最明顯，整個西半部、東北部會有雷雨或豪雨等級降雨發生。下周四鋒面往南壓，北部雨勢短暫趨緩，中南部仍有雷雨或豪雨以上等級降雨發生；下周五、下周六鋒面北抬，各地降雨情況增加，整個西半部回到大雨或局部豪雨狀況。