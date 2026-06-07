今（7）日受到低壓帶影響，降雨集中在中南部地區，以及午後有局部短暫陣雨，下周一開始受到鋒面靠近影響，雨勢一天比一天更猛烈，下周二至下周五滯留鋒面影響，各地都有降雨機率，且易有短延時強降雨、豪雨，慎防劇烈天氣現象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天天氣：低壓帶影響！中南部不定時有陣雨或雷雨

6月7日今天的天氣，氣象署指出，低壓帶影響，環境為西南風，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其北部、東半部地區及其他山區中午過後容易出現大雨或局部短延時豪雨，整體降雨機率高，外出請攜帶雨具備用，並留意中午過後天氣上的變化。

溫度方面，整體高溫略上升，西半部高溫約33至35度，東半部高溫約31、32度，尤其中南部內陸地區及花東縱谷溫度會更高一些，有局部36度左右發生的機率，臺東地區因西南風沉降增溫，亦有局部36度左右發生的機率。

▲低壓帶影響，環境為西南風，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
▲低壓帶影響，環境為西南風，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東空品區及澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門

環境部提及，7日受低壓帶影響，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天天氣：鋒面接近、西南風增強！降雨範圍開始增加

6月8日明天的天氣，鋒面接近及西南風增強，降雨範圍逐漸增加，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後北部、東北部、東部山區有大雨發生的機率，尤其南部地區及午後大臺北地區有短延時豪雨發生的機率。

一周天氣：下週二至下周五滯留鋒面影響！防劇烈天氣現象

氣象署提醒，下周二至下周五（9日至12日）受到滯留鋒面及西南風影響，各地都會有下雨機會，尤其下周二、下週三雨勢最明顯，整個西半部、東北部會有雷雨或豪雨等級降雨發生。

下周四鋒面往南壓，北部雨勢短暫趨緩，中南部仍有雷雨或豪雨以上等級降雨發生；下周五、下周六鋒面北抬，各地降雨情況增加，整個西半部回到大雨或局部豪雨狀況。

▲下周二至下周五（9日至12日）受到滯留鋒面及西南風影響，各地都會有下雨機會。（圖／中央氣象署提供）
▲下周二至下周五（9日至12日）受到滯留鋒面及西南風影響，各地都會有下雨機會。（圖／中央氣象署提供）

相關新聞

明急轉變天！今年最強梅雨「豪雨擴全台」　下周天氣、雨區一圖看

明起又變天！下周一滯留鋒「豪雨炸一周」　雨多大、最劇時間一覽

梅雨進入最強階段！鋒面雨下到何時？降雨熱區、雨最猛時間一次看

大雨特報／雨區擴大了！「南投以南」6縣市大雨　台南、高雄暴雨

鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...