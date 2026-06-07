中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（7）日共有3場比賽，近期拉出2連勝的中信兄弟，今日目標橫掃樂天桃猿，推出伍立辰先發交手曾家輝；統一7-ELEVEn獅與富邦悍將在系列賽前2戰各取得1勝，今日由獅帝芬（Jackson Stephens）對決李東洺；3連勝的味全龍持續踢館台鋼雄鷹，鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥交手「老虎」黃子鵬。《NOWnews》整理出6月7日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月7日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前上半封王魔術數字M8，今日正面對決龍隊，若能獲勝，魔術數字將減至M7，若另一地悍將不敵獅隊，龍隊魔術數字將減至M6。
獅隊、悍將系列賽第3戰 獅帝芬對決李東洺
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽9場，拿下4勝4敗，防禦率2.70。獅帝芬本季與悍將有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率0。
悍將目前排名第3，今日由李東洺掛帥，本季出賽8場，拿下6勝1敗，防禦率1.83。李東洺本季與獅隊有過2次交手，拿下2勝，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊持續拚減魔術數字 鋼龍交手雄鷹黃子鵬
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第2，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率2.96。黃子鵬本季與龍隊有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.72。
龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率2.17。鋼龍去年與雄鷹有過5次交手，拿下3勝2敗，對戰防禦率4.34。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟力拚橫掃桃猿 伍立辰對決曾家輝
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出伍立辰先發，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率5.87。伍立辰本季與桃猿有過2次交手，均是後援出賽，拿下1勝，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第5，今日由曾家輝掛帥，本季出賽8場，拿下2勝，防禦率3.05。曾家輝本季與兄弟有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/7中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：32至33度
降雨機率：80%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：32至33度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：32至33度
降雨機率：30%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月7日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|47
|32-15-0
|0.681
|M8
|2
|台鋼雄鷹
|47
|25-21-0
|0.543
|6.5
|3
|富邦悍將
|45
|24-21-1
|0.533
|7
|4
|統一獅
|48
|24-23-1
|0.511
|8
|5
|樂天桃猿
|46
|18-27-1
|0.400
|13
|6
|中信兄弟
|47
|15-31-1
|0.326
|16.5
獅隊、悍將系列賽第3戰 獅帝芬對決李東洺
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽9場，拿下4勝4敗，防禦率2.70。獅帝芬本季與悍將有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率0。
悍將目前排名第3，今日由李東洺掛帥，本季出賽8場，拿下6勝1敗，防禦率1.83。李東洺本季與獅隊有過2次交手，拿下2勝，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第2，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率2.96。黃子鵬本季與龍隊有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.72。
龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率2.17。鋼龍去年與雄鷹有過5次交手，拿下3勝2敗，對戰防禦率4.34。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出伍立辰先發，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率5.87。伍立辰本季與桃猿有過2次交手，均是後援出賽，拿下1勝，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第5，今日由曾家輝掛帥，本季出賽8場，拿下2勝，防禦率3.05。曾家輝本季與兄弟有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：32至33度
降雨機率：80%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：32至33度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：32至33度
降雨機率：30%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。