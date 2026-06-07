我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026年中職戰績表（截至6月7日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 47 32-15-0 0.681 M8 2 台鋼雄鷹 47 25-21-0 0.543 6.5 3 富邦悍將 45 24-21-1 0.533 7 4 統一獅 48 24-23-1 0.511 8 5 樂天桃猿 46 18-27-1 0.400 13 6 中信兄弟 47 15-31-1 0.326 16.5

🟡戰績小提示：

▲富邦悍將李東洺今日先發交手統一獅，目標個人本季第7勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.21）

▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬今日先發交手味全龍，力拚個人本季第3勝，且要牽制住暫居龍頭的龍隊。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.5.2）

▲樂天桃猿近期吞下4連敗，今日持續交手中信兄弟，推出本土新星曾家輝先發。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（7）日共有3場比賽，近期拉出2連勝的中信兄弟，今日目標橫掃樂天桃猿，推出伍立辰先發交手曾家輝；統一7-ELEVEn獅與富邦悍將在系列賽前2戰各取得1勝，今日由獅帝芬（Jackson Stephens）對決李東洺；3連勝的味全龍持續踢館台鋼雄鷹，鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥交手「老虎」黃子鵬。龍隊目前上半封王魔術數字M8，今日正面對決龍隊，若能獲勝，魔術數字將減至M7，若另一地悍將不敵獅隊，龍隊魔術數字將減至M6。🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽9場，拿下4勝4敗，防禦率2.70。獅帝芬本季與悍將有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率0。悍將目前排名第3，今日由李東洺掛帥，本季出賽8場，拿下6勝1敗，防禦率1.83。李東洺本季與獅隊有過2次交手，拿下2勝，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05雄鷹目前排名第2，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率2.96。黃子鵬本季與龍隊有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.72。龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率2.17。鋼龍去年與雄鷹有過5次交手，拿下3勝2敗，對戰防禦率4.34。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間17：05兄弟目前排名墊底，今日推出伍立辰先發，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率5.87。伍立辰本季與桃猿有過2次交手，均是後援出賽，拿下1勝，對戰防禦率0。桃猿目前排名第5，今日由曾家輝掛帥，本季出賽8場，拿下2勝，防禦率3.05。曾家輝本季與兄弟有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.80。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：32至33度降雨機率：80%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：32至33度降雨機率：20%📍洲際球場（室外球場）氣溫：32至33度降雨機率：30%