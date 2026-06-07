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▲蘇霈（如圖）在34年前痛失男友楊季章後，強忍悲傷的繼續工作，不料竟遭到周邊同事的質問。（圖／翻攝自YouTube@newswawawa）

震驚社會的麥當勞爆炸案於4月28日滿34年，其中一名殉職警員、被稱為拆彈英雄的楊季章，當時是玉女歌手蘇霈的男友。而5日已57歲的蘇霈登上節目《新聞挖挖哇》，透露當年就讀華岡藝校時，經朋友介紹而認識了楊季章，並產生了火花進而交往。不過當時她即將發片，公司不鼓勵藝人談戀愛，兩人只能抽空約會。而在楊季章殉職時，正是她的專輯宣傳期，她只能強忍悲傷活動，沒想到竟被一名同事質問：「妳怎麼可以這麼開心？」讓她當場淚崩，這件事也成為她忘不了的回憶。蘇霈在5日登上節目《新聞挖挖哇》，透露了與拆彈英雄楊季章的故事。她表示憾事發生時，她與楊季章交往1年左右。主持人問蘇霈怎麼處理自己的悲傷，她表示當時正值專輯宣傳期要跑校園，所以強忍悲傷進公司、跟同事有說有笑，不料有些同事看不下去，某次在校園活動時，一名同事把她拉到廁所，用很兇語氣說：「妳怎麼可以這麼開心？怎麼可以跟楊季章的同事有說有笑？」讓蘇霈當場崩潰，甚至哭到一度無法上台表演，但最終她還是專業的完成演出。蘇霈也透露與楊季章認識的經過，她表示當時正在念華岡藝校，認識了一位劇組人員，那位朋友考上警校後，介紹蘇霈與楊季章認識，兩人進而交往。由於蘇霈當時還是新人、快要出唱片，公司得知後不希望她談戀愛，蘇霈也每天都很多行程，只能抽空約會，很久才能見一面。一到練習室，蘇霈就被要求練唱〈南屏晚鐘〉，這也導致她到現在都不能再唱這首歌，難過到唱不出來。回顧當年案發經過，歹徒為了籌備與女友的結婚基金，透過在台北市的麥當勞放置炸彈勒索贖金，當年年僅24歲的楊季章在接獲任務後，面對高風險炸彈裝置，主動承擔拆除工作，甚至留下「我值班，就我來吧」的一句話就選擇站在最前線。未料最終炸彈引爆，楊季章當場殉職，也讓這句話成為無數人心中的痛。