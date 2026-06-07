蘋果iPhone或安卓手機大多都具備快充功能，但「快速充電」是否會加速電池老化？知名YouTube頻道「老師好我叫何同學」耗時6個月在經過500次充放電循環後揭曉，其實快充與慢充的電池健康差距不到1%，但將電量維持在30%至80%區間確實能稍微延緩衰退，但效果有限，差異都不大的情況下，何同學認為不如放鬆心情充電。
YouTube頻道「老師好我叫何同學」以六支iPhone 12作為測試，，建立自動化放電系統，每當電量降至5%便自動充電，滿電後即停止並重新放電，形成「連續循環」。其中三支使用120W快充、三支採18W慢充，另有一組手機以「30%至80%」區間維持電量。整個實驗歷時167天，相當於一般人約一年半的使用時間。
測試結果顯示，iPhone慢充組的電池容量衰退11.8%，快充組為12.3%，差距僅0.5%；Android機型快充與慢充的耗損差距更微小，顯示快充對電池壽命的影響幾乎可以忽略。
充電限制30～80%確實能稍微減緩老化
除了針對「快充、慢充」進行充電測試，同步也針對「30%至80%區間充電」進行對照，結果發現確實能稍微減緩電池老化。iPhone限制在該區間充電，容量損耗比充飽到百分百少約4%，Android減少約2.5%。雖然控制電壓區間能降低電池內部化學應力，但在日常使用中效果有限，因此不必過度追求所謂的最佳充電法。
此外，他們將iPhone分別維持在1%、50%、100%電量關機並插電一週後檢測，發現電池容量完全未改變。團隊指出，短時間保持滿電並插著電源，不會對電池造成即時傷害，電池老化是長期累積的化學變化過程。
電池健康降至85%就該留意
該影片也針對電池健康度77%的iPhone X進行測試，續航僅約3小時52分，更換新電池後續航延長約90分鐘。因此建議電池健康降至85%時續航會明顯下降，接近80%時應考慮更換。雖然電池老化對性能影響不大，但會提早啟動降頻機制，例如健康度80%的iPhone在剩11%電量時降頻，換新電池後可延後至5%才發生。
最好充電方式：放鬆心情使用
在一連串的測試結果後，何同學認為自己過去嚴格遵守充滿電就拔的習慣，但經過實測發現差異極小，因此覺得最好的充電方式，就是隨心所欲地充電，他也認為，快充的熱度、電壓管理在現代手機中皆有完善保護機制，與其為延長電池壽命多撐幾分鐘，不如放鬆心情使用。
電池就像海綿！「高溫」才是壽命衰退的元凶
一般5瓦的慢充大約需要3小時才能將手機從0%充到100%，而15瓦以上的快充只需約90分鐘，但快充過程伴隨較高的電流，會產生明顯的熱能。知名科技YouTuber Marques Brownlee解釋，手機電池就像一塊海綿，在低電量時吸收電力非常順利，但隨著電量逐漸充飽，吸收率會下降，多餘的能量就會轉化為熱能跑出來。
這也是為什麼手機在快充上放得越久就越熱的原因。高溫是電池最大的敵人，長時間受熱會導致電解液結晶，進而堵塞正負極，最終造成電池容量永久性流失。因此，慢充的優勢在於它對電池較溫和，能減少發熱的情況。
專家傳授保養祕訣：養成4大良好充電習慣
既然現在的Android手機都內建了能防止過充與過熱的「電池管理系統」，並支援安全的USB-PD協議來調節電流，日常使用快充其實非常安全。若想進一步延長手機電池壽命，可以掌握以下幾個原則：
▪︎電量維持在20%到80%之間：無論使用哪種充電器，將電量保持在這個區間能將電池壓力降到最低。
▪︎避免外部熱源：充電時最該擔心的是環境溫度，應避免在陽光直射處充電、邊充電邊玩遊戲，或是將手機放在枕頭、棉被底下。
▪︎認明認證標章：若要使用快充，應選擇印有安全標章的充電設備。
▪︎少用無線快充： 由於無線充電的能量轉換效率不如有線充電，過程中會產生更多熱能，因此建議減少依賴無線快充。
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測試結果顯示，iPhone慢充組的電池容量衰退11.8%，快充組為12.3%，差距僅0.5%；Android機型快充與慢充的耗損差距更微小，顯示快充對電池壽命的影響幾乎可以忽略。
充電限制30～80%確實能稍微減緩老化
除了針對「快充、慢充」進行充電測試，同步也針對「30%至80%區間充電」進行對照，結果發現確實能稍微減緩電池老化。iPhone限制在該區間充電，容量損耗比充飽到百分百少約4%，Android減少約2.5%。雖然控制電壓區間能降低電池內部化學應力，但在日常使用中效果有限，因此不必過度追求所謂的最佳充電法。
此外，他們將iPhone分別維持在1%、50%、100%電量關機並插電一週後檢測，發現電池容量完全未改變。團隊指出，短時間保持滿電並插著電源，不會對電池造成即時傷害，電池老化是長期累積的化學變化過程。
該影片也針對電池健康度77%的iPhone X進行測試，續航僅約3小時52分，更換新電池後續航延長約90分鐘。因此建議電池健康降至85%時續航會明顯下降，接近80%時應考慮更換。雖然電池老化對性能影響不大，但會提早啟動降頻機制，例如健康度80%的iPhone在剩11%電量時降頻，換新電池後可延後至5%才發生。
最好充電方式：放鬆心情使用
在一連串的測試結果後，何同學認為自己過去嚴格遵守充滿電就拔的習慣，但經過實測發現差異極小，因此覺得最好的充電方式，就是隨心所欲地充電，他也認為，快充的熱度、電壓管理在現代手機中皆有完善保護機制，與其為延長電池壽命多撐幾分鐘，不如放鬆心情使用。
電池就像海綿！「高溫」才是壽命衰退的元凶
一般5瓦的慢充大約需要3小時才能將手機從0%充到100%，而15瓦以上的快充只需約90分鐘，但快充過程伴隨較高的電流，會產生明顯的熱能。知名科技YouTuber Marques Brownlee解釋，手機電池就像一塊海綿，在低電量時吸收電力非常順利，但隨著電量逐漸充飽，吸收率會下降，多餘的能量就會轉化為熱能跑出來。
這也是為什麼手機在快充上放得越久就越熱的原因。高溫是電池最大的敵人，長時間受熱會導致電解液結晶，進而堵塞正負極，最終造成電池容量永久性流失。因此，慢充的優勢在於它對電池較溫和，能減少發熱的情況。
既然現在的Android手機都內建了能防止過充與過熱的「電池管理系統」，並支援安全的USB-PD協議來調節電流，日常使用快充其實非常安全。若想進一步延長手機電池壽命，可以掌握以下幾個原則：
▪︎電量維持在20%到80%之間：無論使用哪種充電器，將電量保持在這個區間能將電池壓力降到最低。
▪︎避免外部熱源：充電時最該擔心的是環境溫度，應避免在陽光直射處充電、邊充電邊玩遊戲，或是將手機放在枕頭、棉被底下。
▪︎認明認證標章：若要使用快充，應選擇印有安全標章的充電設備。
▪︎少用無線快充： 由於無線充電的能量轉換效率不如有線充電，過程中會產生更多熱能，因此建議減少依賴無線快充。