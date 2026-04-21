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▲鄧愷威開季至今表現出色，成為太空人投手群唯一亮點。（圖／美聯社／達志影像）

美聯強權休士頓太空人隊開季戰績低迷不振，近期遭到聖路易紅雀3連戰橫掃，球團高層多次決策也備受質疑。《The Athletic》近日就發文抨擊太空人隊總管布朗（Dana Brown）在年輕球員培育與戰力補強兩方面諸多問題，提到休賽季花費3年5400萬美元（約合新台幣16億）搶下的日籍強投今井達也是失敗投資，不僅開季成績一蹋糊塗，甚至出現生活適應不良狀況。太空人隊開季至今僅8勝15敗，戰績在美聯西區墊底，近10場比賽僅拿2勝，目前正處於4連敗低潮中，總管布朗於2023年選秀第一輪選進的內野手馬修斯（Brice Matthews），拙劣的防守與跑壘失誤讓人看傻眼。至於欠缺進攻火力的外野，整體補強則沒有太多建樹，讓總教練艾斯帕達（Joe Espada）調度上添增許多難處。另一方面過，休賽季透過入札制度，從西武獅買來的今井達也，目前看起來一點也不成功，當時布朗為了重整先發輪值，以3年5400萬美元大型合約簽下這位日籍強投，若算上激勵獎金，合約總值最高甚至達到6300萬美元。但今井達也開季至今3場先發合計僅吃下8.2局，防禦率高達7.27，還被打出7支安打、11次保送與13次三振，WHIP（每局被上壘率）高達 2.08，控球完全大爆炸。除此之外，他於14日因右臂疲勞進入15天傷兵名單，並公開透露「至今尚未適應美國生活」，對長途移動、飲食以及球場環境的差異感到茫然。根據《The Athletic》統計，布朗在休賽季簽下的大聯盟合約投手，至今合計投球77局，防禦率卻高達5.61，表現完全不合格。若攤開全部投手名單，僅有休賽季從巨人交易來的鄧愷威表現超乎預期，這位年薪僅78萬美元（約合新台幣2400萬）的27歲右投，目前中繼累積9場出賽，13.2局狂飆14次三振、5次保送，僅被打出7支安打，防禦率僅1.98，每局被上壘率低到僅有0.878，也成為太空人開季至今投手群唯一亮點。