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三商巧福：特價135元起！聯名PRAGMATA新品：送貼紙、透卡周邊商品

▲三商巧福聯名PRAGMATA，開吃新品特價135元起。（圖／三商巧福提供）

▲三商巧福x PRAGMATA指定消費送貼紙、透卡等周邊商品。（圖／三商巧福提供）

粥大福：買一送一！屏東潮州店開幕優惠

粥大福屏東潮州店 資訊

月底省錢有口福了！三商巧福表示，聯名CAPCOM旗下話題新作《PRAGMATA》，由人氣角色黛安娜擔任補給官，推出兩大新品「胡椒煲雞湯麵」、「金沙雞肉飯」特價135元起開吃、搭配套餐185元起，指定消費免費送限量貼紙、透卡，登錄發票還能抽獎微星電競螢幕、限量抱枕等周邊商品。粥大福買一送一屏東潮州店開幕優惠。三商巧福4月聯名CAPCOM旗下話題新作《PRAGMATA》，由人氣角色黛安娜擔任補給官，今（21）日起開吃「美味集結・補給作戰」推出2大新品，溫潤「胡椒煲雞湯麵」特價145元（原價160元）、鹹蛋黃醬汁提味的「金沙雞肉飯」特價135元（原價160元）；並規劃搭配小菜與飲料的4款套餐組合。◾️「胡椒煲雞湯麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價189元（原價240元）、◾️「金沙雞肉飯＋現燙青菜＋中杯飲料」特價185元（原價240元）、◾️「雪花牛肉乾拌麵＋涼拌雲耳＋中杯飲料」特價189元（原價240元）、◾️「番茄肉醬乾拌麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價165元（原價179元）。；登錄發票還可抽獎微星電競螢幕、《PRAGMATA》遊戲與限量抱枕等周邊商品；活動期間追蹤品牌粉絲專頁，於門市出示畫面「免費兌換現燙青菜」一份。主打雞湯粥的粥大福，迎接屏東潮州店正式開幕，搶先預告中午12:00開始、下午17:00開始，買任一粥品送「90元粥品」兌換券（每時段限量100組）。提醒大家，粥品兌換券限下次使用，數量有限送完為止；活動僅限粥大福「屏東潮州店」現場排隊購買；此優惠僅限內用及外帶，電話預訂及外送恕不參與活動；優惠恕不併用，粥大福保有修改、中止、解釋本活動之權利。地址：屏東市潮州鎮中山路85號電話：08-7891880時間：11:00-21:00