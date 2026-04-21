4月20日下午4時52分，日本青森縣外海發生規模7.7的地震，日本氣象廳發布「後發地震注意情報」，提醒「北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣」的182個市町村要留意強震威脅，氣象專家郭鎧紋也提醒，日本海曾從去年底開始地震活躍，是有發生規模8以上地震的潛力，民眾近期有相關旅日行程要特別注意。
規模7.7可能只是前震？日本氣象廳發布警訊
郭鎧紋說明，日本氣象廳本次之所以會發布「後發地震注意情報」，主因和當年311地震相關，規模9的311地震前2天，附近就曾發生規模7.3地震；1963年在北海道外海，也曾發生過規模7地震，18小時後再出現規模8.5地震的案例。
日本海溝非常活躍 規模8地震機率出爐
2025年12月8日青森縣外海也曾發生過規模7.6強震，當時日本氣象廳預告，一周內可能出現規模8以上強震，本次震央雖然比較南邊，但基本上就是比照辦理；郭鎧紋也分享，根據統計，全球案例中，規模7地震後進一步引發規模8以上強震的機率約為1%，至於規模9的超大型地震機率則更低。
郭鎧紋提及，今年為止發生過5個規模7以上地震，1個在日本海溝，4個在澳洲板塊的北邊，因此除了要留意正在活躍期的日本海溝是否出現更大地震外，包括「東加、萬那杜、印尼」一帶沿線，都是未來可能出現強震的熱區。
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郭鎧紋說明，日本氣象廳本次之所以會發布「後發地震注意情報」，主因和當年311地震相關，規模9的311地震前2天，附近就曾發生規模7.3地震；1963年在北海道外海，也曾發生過規模7地震，18小時後再出現規模8.5地震的案例。
2025年12月8日青森縣外海也曾發生過規模7.6強震，當時日本氣象廳預告，一周內可能出現規模8以上強震，本次震央雖然比較南邊，但基本上就是比照辦理；郭鎧紋也分享，根據統計，全球案例中，規模7地震後進一步引發規模8以上強震的機率約為1%，至於規模9的超大型地震機率則更低。
郭鎧紋提及，今年為止發生過5個規模7以上地震，1個在日本海溝，4個在澳洲板塊的北邊，因此除了要留意正在活躍期的日本海溝是否出現更大地震外，包括「東加、萬那杜、印尼」一帶沿線，都是未來可能出現強震的熱區。