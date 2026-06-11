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▲劉伊心針對4.5萬徵特助道歉，直言這不是她的本意。（圖／翻攝自劉伊心臉書）

前藝人、老虎牙子董事長夫人劉伊心，日前因開出「家庭教育陪伴特助」職缺引發熱議，由於工作內容涵蓋接送孩子、陪伴學習、拍攝短影音、協助行程安排等多項任務，卻開出月薪約4萬5000元條件，遭網友質疑根本是「保母、司機、家教、剪輯師、攝影師」，面對輿論發酵，劉伊心今（11）日親自拍攝影片並發表長文致歉，強調外界誤解了她的徵才初衷，並直言：「可以談到12萬。」劉伊心表示，自己這幾天認真閱讀所有留言與批評，也理解當初刊登職缺時，希望把所有可能發生的情境一次說清楚，反而讓外界產生「工作範圍過大、職責不清」的印象，她坦言這部分確實是自己需要檢討與改進的地方，因此先向所有感到疑惑或不舒服的人道歉，希望能重新說明這份工作的真正定位。針對外界最在意的「是不是在找保母」問題，劉伊心強調答案是否定的，她表示自己想尋找的是一位能夠陪伴孩子成長、記錄家庭生活點滴的「生活陪伴者」，而非取代父母角色的人，由於她平時需要錄影、出席活動與工作行程，因此才希望有人能協助銜接孩子的學習與生活，並從第三者角度觀察孩子需求，提醒自己是否忽略了什麼。除了工作內容之外，薪資也是爭議焦點，面對網友質疑月薪4萬5000元與工作要求不成比例，甚至有人認為應該開到10萬元以上，劉伊心則表示薪資本來就是雙向溝通的結果。她透露如果應徵者真的具備特殊專長與能力，例如能大幅提升工作效率，她完全不排斥提高待遇，甚至直言：「如果能力真的值12萬，我也願意付12萬！」強調自己對薪資協商一直保持開放態度。雖然劉伊心親自出面解釋並公開道歉，但網路上的討論仍未完全平息，有網友認為她願意面對批評、重新說明已展現誠意；但也有人認為從最初公開的職缺內容來看，確實容易讓人聯想到「一人包辦全家事務」，雙方依舊在社群上爭論不休。