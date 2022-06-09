神人特製「快篩悠遊卡」！進超商結帳變全場焦點 成品曝
因應國內疫情，民眾對於快篩試劑的需求量也暴增，許多人家中更是累積了一堆用過的快篩，而日前《NOWnews》也報導，一名網友將快篩試劑創意DIY成隨身碟意外爆紅，而近日又有另一位網友發揮創意，將其改造為「悠遊卡」，一進超商使用便吸引眾人目光。
一名網友6日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他前幾天看到有人將快篩做成USB，於是自己也無聊把快篩做成了悠遊卡，甚至畫上兩條線，期間雖然弄壞了2張悠遊卡，但還好第3張有成功；他還透露，自己到全家買東西時，旁人跟店員都注視著自己。
貼文曝光後，網友紛紛留言「厲害，我的還沒丟掉，也來做一個好了」、「說真的，畫兩條線保證大家就不只看你，直接像開了一台賓利在路上走，旁人都退避三舍」、「拿這個出去，你肯定很快就被載走了」、「創意，就是來自於胡思亂想」、「真的是有點吃飽太閒哈哈」。
事實上，除了原PO外，過去也有其餘網友將快篩作為悠遊卡，並到超商實測拍影片分享，並提到「店員覺得很鬧，後面客人看到笑」，而貼貼文掀起熱議後，原PO也表示，自己的舉動「還是剛好就好了，別玩太大」，因此在兩條紅線中再畫一條藍線，以免被人誤會。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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