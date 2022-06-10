肉粽壽司不夠看！他「1招」成創意料理 眾驚喊：是狠人
端午節過後，不少民眾的冰箱仍是被肉粽塞滿，因此開始出現各種創意吃法，捲成壽司、壓成油飯、平底鍋香煎等，而近日有男網友則分享，自己意外自創的全新吃法，那就是皮蛋肉粽粥，雖然有不少嚐過的網友大讚「鹹粥」吃法相當美味，但也有留言表示，這個顏色、賣相實在難以下嚥。
根據原PO於《爆廢公社》分享，因端午節肉粽剩下一顆，便突發奇想加入稀飯一起蒸，並且額外加了肉鬆、皮蛋，做成了皮蛋肉粽粥，實際品嚐過後原PO也大讚相當好吃「皮蛋味先來，接著感受到肉鬆的甜，咬著咬著吃到肉粽的五花肉，細嚼到最後是蔥花味將他們融為一體了」。
但網友卻爆笑表示，「本來只剩一顆現在又變一鍋了」、「這什麼東西......有時候啤酒喝多早上都拉這樣的」、「本來還能硬吃粽子，現在看了就快吐了」、「終於看到吃之前跟吐出來是一樣的形態」、「你不要撒那把蔥的話，跟我昨天吐的那坨很像」。
有不少網友則認為，「這幾天肉粽、油飯、壽司，終於出了一個創意粽稀飯，是個狠人」、「我試過還不錯吃耶」、「都這樣吃，就是鹹粥阿」、「鹹粥的概念」、「這是鹹糯米粥啊！」、「其實就是鹹粥的感覺，不過你這樣比較清淡一點」。（編輯：鍾怡婷）