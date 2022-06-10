和牛吃到飽！南台灣首家「有之和牛」進駐岡山樂購廣場
看好高雄市場，築間餐飲集團於岡山樂購廣場再開新店，進駐集團旗下的和牛火烤霸主「有之和牛鍋物放題」，是中部以南首家門店，佔地面積有百坪，提供118席座位。「有之和牛」不只主打澳洲熟成和牛，更推出日本特選和牛吃到飽，自助餐台區還有夢幻的和牛黑咖哩，甜點區更有韓國進口來台的哈密瓜霜淇淋及多款冰淇淋供消費者選擇。
「有之和牛」提供火鍋搭配燒烤的絕佳組合，光是湯底就有12種選擇，像是網路激推的「 麻辣奶香」湯底，以燈籠椒、乾辣椒、荳蔻及龍眼等配方製成獨特香氣的麻辣鍋，搭配上濃郁的奶香鍋，更加增添溫潤口感。
食材部分，主廚精選來自各國頂級和牛，精挑最適合涮煮部位，除了滑嫩順口的日本和牛吃到飽之外，還有澳洲和牛、澳洲熟成和牛及美國Prime牛小排等22款嚴選肉品。海鮮部分則特別網羅市面上少有的海鱸魚、紐西蘭淡菜、磯岸鮑魚、帆立貝、龍虎斑、黑虎蝦及天使紅蝦等14種高檔海鮮食材。不吃牛肉的朋友可以點選「豬雞套餐」，豚肉部分嚴選鑽石等級的台灣豬、雞肉部分使用冷藏現流雞腿肉，再搭配70種以上的蔬菜、鍋料、熟食、甜品，絕對讓人大呼過癮！價位從538元至1,880元（服務費1成另計）。營業時間是從上午11點至凌晨4點。
和牛之所以令饕客為之瘋狂，肉質本身好，油花均勻分佈是重要關鍵，另烹調技巧也是火烤吃到飽迷人的所在，以「火鍋」來說是薄切肉片，湯底滾時，涮20秒左右，六至七分熟最剛好，看見肉轉為咖啡色，卻仍帶點粉紅時，入口即化的口感，吃的到日本和牛真正的精華原味；「燒肉」則有麻油及椒鹽調味後，每面烤20秒，建議3-4分熟度最剛好。
築間餐飲集團董事長林楷傑表示，這次揮軍南下，讓和牛粉們再也不用奔波，得以選擇南台灣就近的分店享用，高雄下半年仍是集團展店重點地區。即日起至6月19日推出凡消費即贈刮刮樂活動， 有機會獲得最高88折好禮優惠，另每人加價99元還可享火烤兩吃。