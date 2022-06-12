Oreo哪種口味最頂？網一致推爆「這3款」：冰過再吃超讚
Oreo是許多民眾從小吃到大的夾心餅乾，不僅口味多元，其廣告詞「轉一轉、舔一舔、再泡一泡牛奶」更是許多人朗朗上口的經典回憶。就有一名網友盤點Oreo推出許多創意口味，好奇詢問大家最愛哪一款？立刻引起熱烈討論。
這名網友在《Dcard》以標題「覺得哪個oreo口味最好吃」發文，她首先盤點台灣市售的包括經典的香草、純巧克力、香草巧克力以及100年限定款生日蛋糕，另外原PO也列出國外出過的各式創意口味包含Ritz+Oreo、香蕉船、南瓜、棉花糖、三色冰淇淋、焦糖蘋果、沙士、西瓜、薄荷等，並且表示自己最想嘗試的前三名分別是「三色冰淇淋、Ritz+Oreo聯名款以及香蕉船」口味，同時她也好奇詢問大家最愛Oreo的哪一種餡料？
貼文一曝光，立刻有不少網友點名最愛藍莓口味、無餡料以及紅絲絨版本：「之前有藍莓口味，冰在冰箱真的超讚」、「真的好想念藍莓口味」、「藍莓的真的很好吃」、「藍莓真的超讚，前陣子才在蝦皮買兩條的」、「現在是不是都沒有藍莓的了，我高中的時候超愛！吃起來微涼，不知道是不是錯覺」、「沒有餡料的最好吃！」、「最愛無餡料」、「無餡料的握手」、「我都吃OO（無餡料）」、「唯一支持oooo」、「純黑色餅乾最好吃」、「最愛紅絲絨」、「紅絲絨真的讚」、「紅絲絨一開始不喜歡，後面發現蠻好吃的，尤其它的餡比香草的好吃很多」。
另外也有許多網友表示：「原味泡牛奶最好吃」、「月經來喜歡吃一半花生一半巧克力的那個」、「還有橘子汽水口味！」、「喜歡純巧克力」、「我吃過抹茶的，喜歡」、「海鹽焦糖」、「最愛紅絲絨」，同時也有不少人回應：「我不喜歡紅絲絨」、「最不喜歡減糖版本的，奶油變得很軟很膩」、「薄荷的很像在吃牙膏」、「我記得有個橘子口味的，毀滅難吃，朋友買了一包吃不完到處分送」。（編輯：陳珮瑜）