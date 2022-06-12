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我家牛排為何無法復活？老饕揭「尷尬敗筆」：好險有發現

▲我家牛排近幾年話題度突然大飆升，但仍是難以恢復以往的光榮景象，讓網友相當好奇原因。（圖/讀者提供）
▲我家牛排近幾年話題度突然大飆升，但仍是難以恢復以往的光榮景象，讓網友相當好奇原因。（圖/讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 12:55:39

回顧數年前，當時buffet加上牛排的餐廳如雨後春筍般的開幕，例如「貴族世家」、「我家牛排」等等，造成一股炫風，不過隨著近幾年單就buffet吃到飽的餐廳越趨多元，導致牛排+buffet的形式套路已經在市場失效，逐漸被取代，但近幾年在臉書飲食社團內，總是都會看到「我家牛排」推薦文，話題度突然大開，就像復甦一樣。不過，就有網友不解「既然我家牛排話題這麼高，為何夯不起來啊？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「我前幾天去吃台中某間我家牛排，點了沙朗牛排還不算太貴，而且有自助吧跟麵包、沙拉那些的，我原本以為是夜市牛排等級，可是上菜後發現其實蠻好吃的，比什麼其他平價牛排還好吃，一定是原肉吧？為什麼我家牛排這麼好吃CP值又高，還是很少人知道啊？

▲我家牛排。（圖/Google中和店）
▲網友討論為何我家牛排東西還不錯，但卻在台灣紅不起來，引發廣大討論。（圖/Google中和店）
貼文一出，網友紛紛回應「因為各家店品質不一啊，看看新北中和店」、「吃我家之前，最好上網看看別人評論，你就懂了」、「之前要去吃的時候上網查評價，才發現每間店的經營模式不同....好險有發現」、「小時候我家牛排真的就是高級的象徵」、「我家牛排超久的，只是沒認真行銷」、「桃園和南崁的我家牛排很強，還是要看地方」、「以前一堆好嗎，後面沒落慢慢收掉，剩下幾家而已」。

綜合網友意見，多數人認為我家牛排在以前確實很夯，但時至今日無法重回當年榮景的原因在於「各家品質不同」，據了解，我家牛排不同的分店有不同的經營模式，以新北中和店來看，由於是旗艦店緣故，除了一般牛排外，主打80種buffet新鮮菜色，水果多樣不怕你吃，吸引許多饕客前往朝聖；但若非旗艦店規格的我家牛排，則是以簡單的小型buffet、甜點以及水果，相對規模小非常多。

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▲網友發現我家牛排經營模式不同，旗艦店的buffet餐點規格相當驚人，但不是旗艦店的餐點較少，因此真正在夯的都是那幾家。（圖/包肥餐廳大胃王推薦）
記者也實際上Google評價以及臉書飲食推薦社團查看，翻查北中南我家牛排評價，不免俗被提到我家牛排聲量最高的包括「我家牛排南崁店」、「我家牛排中和店」以及「我家牛排春日店」等，因其都是以旗艦規格經營，評價評論則數都相當多；至於一般門市因為腹地較小，提供食材也較少，評價往往低於4分，讓不少老饕直呼「全台灣我家牛排如果都改成旗艦經營，絕對天天爆滿」。（編輯：張嘉哲）

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▲仔細查閱各家我家牛排Google評價就能得知真相，以旗艦店規模經營的南崁店，不僅評論則數大約是非旗艦店的五倍之多，評價也是遙遙領先，深受老饕喜愛。（圖/Google評價）

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