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飯店備品別錯過！內行推「1物高品質」必拿：用途很多

▲入住飯店時，合法可拿的備品千萬別錯過，內行推1物品質超高必拿。（示意圖／pixabay）
▲入住飯店時，合法可拿的備品千萬別錯過，內行推1物品質超高必拿。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 14:59:57

每個人或多或少都有在外入住飯店的經驗，房內多會放置許多備品，例如：紙拖鞋、牙刷、紙巾等等，不少人退房時，會將有用且可帶離的物品拿走，有位民眾就推薦「1物」必拿，因為此物不僅材質不錯，用途也多，引起熱議。

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原PO於PTT上發文，表示大部分飯店會提供一些讓旅客能合法帶走的備品，一般有三類，食物部分包含礦泉水、迎賓零食水果、茶包等等；衛生用品類有浴帽、梳子、刮鬍刀、牙刷、牙膏、棉花棒、洗髮乳等；其他則有拖鞋、洗衣袋、擦鞋布、面膜等等。

原PO表示先前曾聽說，將飯店備品全拿走反而有利工作人員的說法，但因有些東西自己用不到，所以一概不拿，但「洗衣袋」（裝待洗衣物的袋子，非放進洗衣機那款）卻是他每次必拿之物，認為飯店提供的洗衣袋容量大、材質厚且不透明，用途眾多，未來一定有機會使用，他常常用來打包髒衣服回家，下次旅行也能拿來裝多帶一雙的鞋子

▲住飯店備品A光超沒品？房務員這樣說。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲多數飯店會提供能帶走的備品，原PO認為洗衣袋為必拿之物。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
原PO的想法獲得許多網友支持，認為洗衣帶確實是不可錯過的好物「洗衣袋一定拿，超好用的」、「台灣都有洗衣袋吧，只是都放在衣櫃那裡」、「洗衣袋我都拿來裝髒衣服」。

不少人也分享自認不錯的備品：「有些飯店會提供紙製或是不織布的提袋，拿回去很好用」、「獨立包裝的棉花棒，外出過夜好用」、「牙刷、零食、咖啡包（偶爾才泡不想買一堆），零食也很少吃就放辦公室」、「吃喝的全帶走，牙刷的話客人來可以用」、「礦泉水吧！我出門玩不帶水壺，所以飯店的水沒喝完我會帶走」。

關於備品部分，有人留言「員工還希望你全拿走，他們就不用（清）點了」，《NOWnews今日新聞》也曾以「旅館日常用品該帶走嗎？員工抖『退房後內幕』：要想清楚」為題報導，不少房務從業人員確實希望眾人能拿光，因為擔心備品被不肖人士動手腳，清理時會一並丟光。（編輯：李惠婷） 

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