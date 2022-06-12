超商界「最強飯糰」是它！老饕天天吃不膩 狂讚：香翻天
台灣超商密度集中，沒走兩步就能看見一間。有位民眾分享自己心中最好吃的三角飯糰，是7-11出的麻油雞飯糰，這言論引起其他飯糰愛好者的討論，便有人表示不同意見，認為萊爾富的麻油雞飯糰才是第一名，更有人以此度過當兵的每一個夜晚。
原PO於PTT上發文，表示自己在下午茶時間購買了7-11出的麻油雞飯糰，咬下一口後，味蕾瞬間被震撼，好吃度大大超乎他的想像，直呼：「現在超商食品也太強了吧！完全不輸現煮的耶」。
不少網友附和：「真的好吃」、「蠻好吃的，很推」、「真的好吃！冬天吃更爽」，部分人則認為太過油膩：「認真反推，超級油，後面包裝裡一攤油」。
但單論麻油雞飯糰，7-11出的品項是否能成為業界王者，這名網友就抱有不同意見。他發文表示原PO買錯間，並認為萊爾富的麻油雞飯糰才是第一名，是他吃過最好吃、最有料的，甚至拚過市面上各種口味的飯糰，稱其為「王者」，「冬天來（吃）真的爽歪歪」。
網友們回覆：「的確」、「真的= =今年初去當兵，軍中萊爾富的麻油雞飯真的陪我度過無數個夜晚」、「我有吃過一次，雞在我舌頭上跳舞」、「感謝分享，來找」。 （編輯：李惠婷）