芋頭手搖飲始祖是誰？不是迷客夏 鮮芋仙還比「它」晚
台灣手搖飲市場驚人，除了標配珍珠奶茶，從茶葉、口味、配料甚至包裝，無一不是百家爭鳴的競爭細節。除了自家招牌飲品，每隔一陣時日，各品牌還會群起風靡同一熱賣品項，從黑糖珍珠鮮奶、翡翠檸檬，到今年如火如荼還在廝殺中的楊枝甘露及正宗泰奶。不少網友有感近年芋頭、芋泥手搖飲也十分受歡迎，甚至好幾家品牌還常備小芋圓配料，常被網友熱議的有天仁、萬波、迷客夏、歇腳亭，究竟誰才是真正的芋頭手搖飲始祖呢？鮮芋仙曾紅極一時，不過「清原」才是最早芋頭手搖飲始祖。
聊起芋頭手搖飲，大家心中各有擁護，最常被網友熱議的品牌有天仁茗茶、萬波、麻古、迷客夏及歇腳亭，珍煮丹、康青龍與水巷茶弄也有不少人點名。最為人知的則是專賣芋圓起家的「清原」，和曾經紅極一時的甜品「鮮芋仙」難分上下。
至於兩大龍頭誰才是最早賣芋頭手搖飲的店？據悉，由雲林發跡的清原自2007年於斗南市場小攤車起家，2010年投入研發芋圓製作，2011年誕生第一家創始芋圓冰品店，直到2015年成立「清原」品牌，並開創雲林斗南清原旗艦店，更成功研發出遇到冰不會變硬，低溫下至少維持30分鐘軟Q的芋圓，還改良成珍珠般的大小，2016年就登上手搖飲的菜單，於2017年取得小紫芋專利。濃郁的芋香滋味被網友盛讚「每一口都能喝到芋頭」、「去好幾次必點芋見幸福」。
而鮮芋仙創立時間更早在2005年，販售承襲傳統台灣味的古意懷舊風味甜品逐漸受到青睞，全盛時期光是台灣門市就破百家，也大舉進軍海外，至今歐美日韓仍有不少據點。於2017年在台北捷運國父紀念館站附近，開設鮮芋仙忠孝旗艦店，現場獨家販售旗艦店才有的麻糬、爆米花點心，還有浮誇冰淇淋聖代，以及專屬茶品與奶霜系列等特殊產品，其中便包括了讓大家印象深刻的現打芋頭鮮奶，不過論賣起芋頭手搖飲的時間，略晚於清源一些。