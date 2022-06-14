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統一泡麵不只肉燥強！「這碗」被老饕封神：宵夜最強救星

▲泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而台灣泡麵選擇種類多元，其中「統一」系列更是許多人心中的經典。（示意圖／讀者提供）
▲泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而台灣泡麵選擇種類多元，其中「統一」系列更是許多人心中的經典。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 17:30:35

泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而台灣泡麵選擇種類多元，其中「統一」系列更是許多人心中的經典，而除了最常見的「肉燥口味」外，也有網友分享自己特別愛吃統一的「米粉」，貼文意外掀起熱議，引起不少人共鳴。

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一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，「本人是米粉控，走進一間店只要菜單有米粉就點米粉的那種，身為米粉狂熱者，忙的時候快速泡碗統一肉燥米粉，真的是很方便也很幸福」，更表示自己實測過，其實只要1分鐘就可泡熟。

原PO接著說道，「我們公司前陣子揪團訂了好幾箱泡麵，我訂了一箱統一肉燥米粉，同事都不懂，拿了幾碗去吃才懂我在說什麼，剛好最近居家，根本是居家上班的宵夜救星~好奇這裡也有米粉同好嗎？」

▲（圖／翻攝自統一官網）
▲原PO分享自己很喜歡吃統一肉燥米粉，貼文意外掀起熱議，引起不少人共鳴。（圖／翻攝自統一官網）
貼文一出引爆討論，網友紛紛回應「米粉控+1 這個米粉超香的，湯的油蔥香根本是靈魂」、「泡麵界的低熱量極品」、「這個有些賣場貨進的少，要碰運氣才買的到」、「我都買袋裝的放進麻辣燙裡！馬上軟超好吃」、「真的很多人不懂這個米粉好吃在哪」、「這款真的是要吃完才知道深藏不露！反而是很少吃米粉的我都愛上它」、「個人覺得CP值很高，超愛」。

不過也有網友認為，統一米粉的「份量」是一大缺點，「我也是米粉控，但這份量只能塞牙縫」、「缺點就是份量少了點，我都要自己加菜之類的進去」、「我也愛吃，可是這個只能當點心，超級吃不飽」、「我消夜會吃，但都要吃到2碗」。

事實上，根據統一企業官網資料，統一最初是以以台南傳統麵食為發想，於1971年研發團隊開發出「統一麵」，並附加獨特肉燥風味油包，創造出第一款速食麵，而「統一調和米粉」則是在1973年問世，清淡的湯頭搭配各項配料，多年來也擄獲不少老饕的胃口。（編輯：張志浩）

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