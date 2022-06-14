統一泡麵不只肉燥強！「這碗」被老饕封神：宵夜最強救星

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原PO接著說道，「我們公司前陣子揪團訂了好幾箱泡麵，我訂了一箱統一肉燥米粉，同事都不懂，拿了幾碗去吃才懂我在說什麼，剛好最近居家，根本是居家上班的宵夜救星~好奇這裡也有米粉同好嗎？」
貼文一出引爆討論，網友紛紛回應「米粉控+1 這個米粉超香的，湯的油蔥香根本是靈魂」、「泡麵界的低熱量極品」、「這個有些賣場貨進的少，要碰運氣才買的到」、「我都買袋裝的放進麻辣燙裡！馬上軟超好吃」、「真的很多人不懂這個米粉好吃在哪」、「這款真的是要吃完才知道深藏不露！反而是很少吃米粉的我都愛上它」、「個人覺得CP值很高，超愛」。
不過也有網友認為，統一米粉的「份量」是一大缺點，「我也是米粉控，但這份量只能塞牙縫」、「缺點就是份量少了點，我都要自己加菜之類的進去」、「我也愛吃，可是這個只能當點心，超級吃不飽」、「我消夜會吃，但都要吃到2碗」。
事實上，根據統一企業官網資料，統一最初是以以台南傳統麵食為發想，於1971年研發團隊開發出「統一麵」，並附加獨特肉燥風味油包，創造出第一款速食麵，而「統一調和米粉」則是在1973年問世，清淡的湯頭搭配各項配料，多年來也擄獲不少老饕的胃口。（編輯：張志浩）