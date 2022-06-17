吃芒果5大好處曝光！專家揭「4種人」要注意：千萬別過量
又到了吃芒果的季節了，你家都吃哪一種呢？對此，營養師高敏敏就分享了「12款芒果品種」，表示「吃完飯後再來盤芒果，吃對份量就有滿滿營養、不怕醣份爆表」，不過她也提醒「4種人」要特別注意，快揪家人朋友一起來看看吧！
營養師高敏敏分享「12款芒果品種」，分別是土芒果、愛文芒果、金煌芒果、玉文芒果、四季芒果、香水芒果、凱特芒果、肯特芒果、金蜜芒果、金興芒果、黑香芒果和海頓芒果。
高敏敏提到，當季的芒果雖然很甜很好吃，但千萬不能因為好吃而過量，那麼到底該怎麼吃才對？她表示「建議每天吃一份即可，兩份為限」，以平常吃飯碗為基準，1份則為裝到8分滿左右。另外，她也較不建議民眾食用芒果乾等加工食品，因為「精緻糖量高」；而若是有芒果過敏、糖尿病、腎臟病、三高等疾病的「4種人」更需要注意。
不過，高敏敏也透露「芒果的優點還是很多的」，第一「膳食纖維」，能幫助腸道順暢，增加飽足感；第二「礦物質鎂」，天然的神經安定劑，穩定神經、提升睡眠品質；第三「礦物質鉀」，預防心血管疾病，降血壓、消水腫。
第四「維生素C」，抗壓、抗氧、養顏；第五「維生素A」，提升夜間暗視力，保護黏膜健康。最後，她也再次提醒民眾「只要適量攝取，不僅能增加身體防護力，還能幫助排便順暢、養顏美容唷」。（編輯：郭佩蓉）
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