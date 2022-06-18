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許藍方戶頭剩7926元！大律師李怡貞：好多正宮被惹火

▲許藍方付不出高額律師費，解除委任、親自為緋聞案出庭。（圖／記者潘千詩攝）
▲許藍方付不出高額律師費，解除委任、親自為緋聞案出庭。（圖／記者潘千詩攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-18 09:43:082022-06-18 09:52:54

38歲「最美性學博士」許藍方去年8月被爆與已婚學長、台安醫院復健科名醫康鈞尉談不倫戀，她嚴正否認一切指控，「他來找我，不是我找他」，反咬男方傳訊息騷擾3個月、居心叵測，但仍遭康男太太提告侵害配偶權，求償300萬元，昨（17日）案件二度開庭，許藍方稱因為付不了高額律師費，所以解除委任，獨自蒞庭。對此，知名家事律師李怡貞說：「這個抗辯惹火多少正宮？」

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▲律師李怡貞檢舉父親外出不戴口罩。（圖／李怡貞臉書）
▲律師李怡貞對許藍方的發言不以為然。（圖／李怡貞臉書）
許藍方昨單槍匹馬現身台北地院，受訪時被問經濟狀況，她眼眶泛淚，苦笑一聲說：「我現在就沒有錢啊，要不然怎麼解除（律師）委任。」坦言現在收入本來就不充足，晚間在臉書發文，透露目前戶頭餘額7926元，先前已經付了數十萬律師費，還欠款20萬，「現在的我沒有要裝窮或刻意表達什麼，就因為記者問了我為什麼會解除委任，我不想說太多公關話，就描述事實罷了」。

▲許藍方強調自己不是在裝窮，講出戶頭只剩7000元，單純是照實回覆記者為何開庭中途解除委任的問題。（圖／翻攝自許藍方臉書）
▲許藍方發文說明解除律師委任的原因，還出示繳款通知和LINE對話，證明自己不是在用哀兵策略。（圖／許藍方臉書）
對於許藍方的說法，律師李怡貞在臉書發表看法，質疑許身為一位公眾人物，有業配、節目合作，高顏值、高學歷，爭議發生後越發火紅，「但戶頭只有7000元這個抗辯惹火多少正宮們（謎之音：繳房貸？！）」指收到3名正宮當事人傳訊息給她狂罵，讓李怡貞超傻眼，針對許藍方的律師費幾十萬，她相當不解，「一件侵害配偶權案件，幾十萬？！才發現我收的太便宜了，怎麼辦？」（編輯：楊穎軒）


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