許藍方戶頭剩7926元！大律師李怡貞：好多正宮被惹火
38歲「最美性學博士」許藍方去年8月被爆與已婚學長、台安醫院復健科名醫康鈞尉談不倫戀，她嚴正否認一切指控，「他來找我，不是我找他」，反咬男方傳訊息騷擾3個月、居心叵測，但仍遭康男太太提告侵害配偶權，求償300萬元，昨（17日）案件二度開庭，許藍方稱因為付不了高額律師費，所以解除委任，獨自蒞庭。對此，知名家事律師李怡貞說：「這個抗辯惹火多少正宮？」
許藍方昨單槍匹馬現身台北地院，受訪時被問經濟狀況，她眼眶泛淚，苦笑一聲說：「我現在就沒有錢啊，要不然怎麼解除（律師）委任。」坦言現在收入本來就不充足，晚間在臉書發文，透露目前戶頭餘額7926元，先前已經付了數十萬律師費，還欠款20萬，「現在的我沒有要裝窮或刻意表達什麼，就因為記者問了我為什麼會解除委任，我不想說太多公關話，就描述事實罷了」。
對於許藍方的說法，律師李怡貞在臉書發表看法，質疑許身為一位公眾人物，有業配、節目合作，高顏值、高學歷，爭議發生後越發火紅，「但戶頭只有7000元這個抗辯惹火多少正宮們（謎之音：繳房貸？！）」指收到3名正宮當事人傳訊息給她狂罵，讓李怡貞超傻眼，針對許藍方的律師費幾十萬，她相當不解，「一件侵害配偶權案件，幾十萬？！才發現我收的太便宜了，怎麼辦？」（編輯：楊穎軒）