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夜市牛排「暗黑的秘密」被抖出！老饕認了：知道還是會吃

▲台灣夜市販售的牛排因為價格便宜，深受不少老饕喜愛。（圖/PTT）
▲台灣夜市販售的牛排因為價格便宜，深受不少老饕喜愛。（圖/PTT）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 10:20:25

「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其以夜市以及些許餐廳當中價格最為便宜，每到用餐時段時，牛排店內總是高朋滿座。不過，你知道夜市牛排最精華的重點是什麼嗎？近日，就有網友討論「夜市牛排最吸引大家的地方」，沒想到貼文紛紛釣出不少老饕抖出「夜市牛排公開的秘密」，引起熱烈迴響。

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原PO在PTT貼文指出「夜市就是一個充滿油煙味、台客電音、拖鞋、機台聲以及臭豆腐混蚵仔煎的味道的地方，這時候最適合來吃個夜市牛排，老闆上桌之後，拿紙巾裝含蓄擋一下，半熟蛋翻面的技巧，可以證明你是不是夜市達人，那想問大家夜市牛排精華是什麼？是萬年鐵板、半熟蛋、濃稠醬汁還是沒有玉米火腿的玉米濃湯？

▲夜市牛排因為評價的緣故，成為不少人逛夜市必吃的美食之一。（示意圖／翻攝photoAC）
▲夜市牛排因為平價的緣故，成為不少人逛夜市必吃的美食之一。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「淡到不行的類玉米湯跟古早味紅茶」、「半熟蛋絕對經典」、「重組肉堪稱所有人回憶」、「真正的夜市牛排早期都是螺旋麵，不是現在這種油麵」、「你要是有看過洗鐵盤的歐巴桑怎麼省水式的洗法，保證你吃不下」、「重組肉絕對是精華」。

另外，最多人點評的就是「沒洗乾淨卡垢的鐵板」，「吃過的人都知道那鐵板的清洗過程吧？但就算知道還是會去吃，夜市牛排真的奇妙」、「過水繼續用的鐵板」、「隨便刷一刷的鐵板，絕對會是經典」、「去吃過夜市牛排就會看到人家在刷鐵盤，真的是過水浸泡隨便鐵刷刷一刷而已」、「隨便洗洗的鐵板是好吃的秘密」、「鐵板，你外帶用餐盒裝是不是沒那麼好吃？這是它神奇的地方」、「鐵盤，一定是那很入味的鐵盤」。

▲牛排（記者張嘉哲攝）
▲從事平價牛排店站煎台的張師傅透露，牛排店洗鐵盤有SOP，不過有些夜市的業者因為空間狹小要拼翻桌率，衛生安全沒有完全顧及，民眾要多加注意。（示意圖/記者張嘉哲攝）
而《NOWNews》也實際詢問從業平價牛排店站煎台多年的張師傅，他向記者透露，正確洗鐵盤的SOP就是先泡冷水，接著拿鐵刷起來刷，接著用乾淨的抹布擦乾就擺回鐵盤櫃，等要需要用時，主廚會拿上爐火台烤過高溫殺菌，不完全清洗是因為要「留油」在上面，不然鐵盤遇到空氣容易氧化。

不過張師傅也提醒，通常牛排館比較會遵照SOP，因為有廚房，但如果是夜市牛排因為空間受到限制，也要力拼翻桌率，有些店家會泡泡水就拿起進行火烤，民眾如果要吃夜市牛排可以先觀望一下店家處理鐵盤的方式，以確保衛生安全。（編輯：張嘉哲）

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