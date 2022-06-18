夜市牛排「暗黑的秘密」被抖出！老饕認了：知道還是會吃

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貼文一出，網友紛紛回應「淡到不行的類玉米湯跟古早味紅茶」、「半熟蛋絕對經典」、「重組肉堪稱所有人回憶」、「真正的夜市牛排早期都是螺旋麵，不是現在這種油麵」、「你要是有看過洗鐵盤的歐巴桑怎麼省水式的洗法，保證你吃不下」、「重組肉絕對是精華」。
另外，最多人點評的就是「沒洗乾淨卡垢的鐵板」，「吃過的人都知道那鐵板的清洗過程吧？但就算知道還是會去吃，夜市牛排真的奇妙」、「過水繼續用的鐵板」、「隨便刷一刷的鐵板，絕對會是經典」、「去吃過夜市牛排就會看到人家在刷鐵盤，真的是過水浸泡隨便鐵刷刷一刷而已」、「隨便洗洗的鐵板是好吃的秘密」、「鐵板，你外帶用餐盒裝是不是沒那麼好吃？這是它神奇的地方」、「鐵盤，一定是那很入味的鐵盤」。
而《NOWNews》也實際詢問從業平價牛排店站煎台多年的張師傅，他向記者透露，正確洗鐵盤的SOP就是先泡冷水，接著拿鐵刷起來刷，接著用乾淨的抹布擦乾就擺回鐵盤櫃，等要需要用時，主廚會拿上爐火台烤過高溫殺菌，不完全清洗是因為要「留油」在上面，不然鐵盤遇到空氣容易氧化。
不過張師傅也提醒，通常牛排館比較會遵照SOP，因為有廚房，但如果是夜市牛排因為空間受到限制，也要力拼翻桌率，有些店家會泡泡水就拿起進行火烤，民眾如果要吃夜市牛排可以先觀望一下店家處理鐵盤的方式，以確保衛生安全。（編輯：張嘉哲）