性感刺青師「胸前開洞」哄睡！深夜福利照辣翻 千人失眠
網路論壇、社團讓網友們能意外挖掘到不少國內外的正妹素人，無論是奇特裝扮、舉動、職業等，往往都能吸引到大批網友眼球，近日一名來自台中的刺青師就在臉書社團分享自己的自拍照，火辣的尺度加上是深夜時間發文，讓眾多網友直呼「這晚不用睡了」、「失眠了啦！」
一名女網友昨（17）日凌晨在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「大家會穿什麼哄男友睡覺？」雖後附上一張自拍照，圖中可見，原PO上半身穿著平口小可愛，並在下胸附近開了洞，頭上戴了可愛的貓咪頭飾，最後搭配下半身超大尺度內褲，不僅完美凸顯了窈窕的身材，從背部一直到小腿的大片刺青也相當矚目。
貼文曝光後，短時間就吸引眾多網友朝聖，目前已有7千多人按讚，紛紛留言「穿這樣哄可能越哄精神越好」、「今晚大家都別睡了」、「這個夜晚難過了」、「這應該不是哄睡，而是沒打算給你睡」、「我一個女的看了都睡不著了」、「深夜放這種福利，太犯規」、「這樣睡得著的應該不算男人了」。
事實上，透過社團貼文循線找到原PO個人社群後可見，原PO是一名拉來自台中的刺青師，除了替別人在身上留下美麗的圖像外，自己身上也有令人無法忽略的紋身，此次在社團的自拍照，意外掀起網友話題。（編輯：張志浩）