水餃別只配醬油！內行「加1小匙」香又提味：完全吃不膩
冷凍水餃對許多人來說是既方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富，在各大超商、大賣場皆能輕鬆買到，回家烹煮後無論單吃或搭配醬料，也都能大飽口福，近日也有網友發起「吃水餃都加什麼醬」的討論，貼文一出掀起熱議，眾人紛紛留言表達想法。
該網友在PTT以「水餃是醬油派還是沙茶派？」為題發文，某天中午準備午餐時，決定將媽媽從南部寄上來的水餃煮來吃，在一切準備就緒後，身旁的室友則表示要搭配「醬油膏」，但卻令原PO感到訝異，因為她從小跟著家裡都是搭配「沙茶醬」，並推測「好像跟從小家裡怎麼吃有關」。
因此原PO好奇詢問「不知道大家吃水餃都是哪一派的？」貼文引起熱議，許多人對「水餃搭配沙茶醬」感到詫異，「第一次聽到有人水餃沾沙茶」、「沙茶是火鍋才吃的吧」、「沒看過有人配沙茶耶，外面水餃店也不會有啊」、「水餃沾沙茶很容易膩」、「沒看過有人只加沙茶」、「只配沙茶是邪魔歪道吧」。
不過，也有不少老饕強調，加沙茶並非無法接受，而是要和醬油一同搭配較合適，「沙茶加醬油膏，就類似火鍋沾醬吃法」、「油膏加1小匙沙茶還真的蠻搭」、「醬油膏+沙茶+大蒜」、「配醬油好吃，但加沙茶後根本另一種境界，而且不會膩」；而其他網友也表示「芥末醬油派」、「泡菜派，台式水餃加韓式泡菜意外好吃」、「醬油加醋加蔥就很好了」、「我台南人，從小只沾龍眼蜜」。（編輯：張志浩）