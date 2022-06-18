台式飯糰的「靈魂配料」是它！老饕口水流滿地：絕對第一
巷口早餐店一定有賣台式傳統飯糰，早上吃一顆便精神百倍，相當飽腹。有民眾發文，詢問網友心目中傳統飯糰的精髓配料是哪一項，貼文引起熱議，有人整理出「台式飯糰三件套」為油條、菜脯和肉鬆，而其中被認為最不可或缺的是油條。
原PO於PTT發文，指出台式飯糰份量滿點，吃一顆就能飽很久，飯糰內多包有糯米、油條、滷蛋、肉鬆、菜脯及酸菜，原PO還吃過以紫米替代，加入牛蒡、肉排、香腸的口味，他好奇「哪一個才是台式飯糰的精髓啊？」
該文發出後引起熱烈迴響，眾人熱情留言：「花生粉阿」、「菜脯」、「台式飯糰三件套：油條、菜脯、肉鬆」、「我覺得有加酸菜的也不錯吃」、「你少了一味，北部的飯糰通常是還有豆干丁」、「有些店家外面會包一圈海苔提味，真的也不錯」、「蔥蛋」。
而其中「油條」被提及的數量大幅超前，成為網友所認定台式飯糰的最強靈魂配料，「油條、沙茶醬」、「老油條」、「老油條+細肉鬆，潮讚」、「油條是靈魂」、「沒油條、菜脯一律都不算飯糰」、「酸菜是味道的靈魂，油條是口感的精髓」。
部分人不太喜歡傳統飯糰，認為是顆熱量炸彈，食材皆是由澱粉及高熱量的食物組成，不過不少人反駁「飯糰本來就是下農地帶去吃的」、「便宜吃飽」、「出外人吃個粗飽就好」。 （編輯：李惠婷）