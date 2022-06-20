COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

暑假去哪遛孩子？特力屋手創空間夏令營夯　體驗4種職人

▲特力屋今年夏令營推出的四種小小職人課程，包括小小店長、小小木匠、小小油漆匠及小小冒險家，適合4-12歲兒童參加。（圖／特力屋提供）
▲特力屋今年夏令營推出的四種小小職人課程，包括小小店長、小小木匠、小小油漆匠及小小冒險家，適合4-12歲兒童參加。（圖／特力屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-20 07:00:00

暑假又快到了，還在煩惱要怎麼安排孩子的假期時間嗎？由於疫情稍微回穩，包括Apple今年夏令營實體課程回歸開辦，還有五星級飯店推出夏令營課程，現在連特力屋都來幫家長遛小孩！特力屋手創空間夏令營報名已經開跑，從7月9日到8月28日在全台門市舉辦「小小職人」系列4種課程，每班授課採5到8人小班制，讓孩子沈浸於DIY的樂趣，激發首腦必用的專注力！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這幾年特力屋手創空間課程相當熱門，經常開班即秒殺，今年夏令營推出的四種小小職人課程，包括小小店長、小小木匠、小小油漆匠及小小冒險家，適合4-12歲兒童參加。學員將穿上特力屋專屬迷你圍裙化身超萌小職人，體驗迎賓禮儀、整理賣場貨架、結帳；或學習基礎木工知識、認識油漆塗料與工具及基礎色彩學、挑戰賣場闖關尋寶等情境。

同時每堂職人課程還包含一項手作體驗，例如熱門桌遊「美式彈珠台」與「彩繪迷你冰球台」、實用的機器人面紙盒、小屋子彩繪提盒，或可彈奏的「烏克麗麗」。所有自製成品都能帶回家，還能獲頒有小小職人身著可愛圍裙照片的證書，讓孩子們從創作中獲得滿滿成就感，歡迎爸媽趕緊幫小朋友報名，費用從599元到699元，一起度過快樂暑假時光。

想出國但機票好貴下不了手？內行曝真相：這樣訂位才聰明

旅遊團費「至少漲5成」！機票、防疫成本高：2玩法成主流

Buffet控快看！吃十二廚送住宿1晚　喜來登限時8天搶客

不用跑上山了？晶華酒店超狂「房內露營」　退房帳篷爽拿

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀