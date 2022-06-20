暑假去哪遛孩子？特力屋手創空間夏令營夯 體驗4種職人
暑假又快到了，還在煩惱要怎麼安排孩子的假期時間嗎？由於疫情稍微回穩，包括Apple今年夏令營實體課程回歸開辦，還有五星級飯店推出夏令營課程，現在連特力屋都來幫家長遛小孩！特力屋手創空間夏令營報名已經開跑，從7月9日到8月28日在全台門市舉辦「小小職人」系列4種課程，每班授課採5到8人小班制，讓孩子沈浸於DIY的樂趣，激發首腦必用的專注力！
這幾年特力屋手創空間課程相當熱門，經常開班即秒殺，今年夏令營推出的四種小小職人課程，包括小小店長、小小木匠、小小油漆匠及小小冒險家，適合4-12歲兒童參加。學員將穿上特力屋專屬迷你圍裙化身超萌小職人，體驗迎賓禮儀、整理賣場貨架、結帳；或學習基礎木工知識、認識油漆塗料與工具及基礎色彩學、挑戰賣場闖關尋寶等情境。
同時每堂職人課程還包含一項手作體驗，例如熱門桌遊「美式彈珠台」與「彩繪迷你冰球台」、實用的機器人面紙盒、小屋子彩繪提盒，或可彈奏的「烏克麗麗」。所有自製成品都能帶回家，還能獲頒有小小職人身著可愛圍裙照片的證書，讓孩子們從創作中獲得滿滿成就感，歡迎爸媽趕緊幫小朋友報名，費用從599元到699元，一起度過快樂暑假時光。