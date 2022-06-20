香蕉太多怎麼消？內行曝「特殊吃法」：口感超像冰淇淋
台灣是水果王國，一年四季都有各種當季水果，加上精心改良後，許多水果都比以往盛產季更長，像是香蕉幾乎一年四季都有，不僅富含營養，價格也優惠。不過就有一名網友因為家裡有過多香蕉無法消化，好奇詢問該如何有效地快速消耗，立刻引來老饕熱烈討論。
這名網友在《PTT》以標題「如何快速消耗香蕉」發文，表示自家有一批香蕉放到太過熟、都快爛了，在不考慮送人的情況下，除了切丁加蛋液與糖下去煎，不知道該怎麼快速消耗香蕉，因此上網想詢問大家有什麼好的意見？
貼文一曝光，立刻引來許多老饕回應，其中最多人表示：「剝皮冷凍，加牛奶打成香蕉奶昔超像冰淇淋」、「如果要最快速度消耗我建議香蕉切塊分散著冰凍之後用機器，不加水打成冰沙或是冰淇淋這個味道非常綿密好吃…夏天是非常消暑又健康的美食…」、「放冷凍之後加牛奶或豆漿打成果昔」、「剝皮後冷凍，跟牛奶打會變成冰沙」、「冷凍以後加牛奶打就會變成香蕉奶昔超好喝」。
另外也有人建議：「完熟狀態剝好放夾鏈袋冷凍 你可以慢慢處理」、「冷凍之後沾巧克力醬」、「做蛋糕」、「香蕉泥加醬油是很菲律賓的味道，通常拿來醃五花肉沾烤肉…」、「剝皮凍起來，想到就打杯香蕉牛奶～」、「加燕麥片烤成餅乾」、「或者把香蕉切片通通烘乾做香蕉乾，可以慢慢吃」、「加入優格一起吃」、「凍起來，下次如果買到不甜的水果加進去打成果汁，可以拿來當糖調整甜度」、「香蕉煎餅啊」、「做蛋糕還不錯吃欸」。（編輯：陳珮瑜）