科學麵「加一顆」神級吃法曝光！老饕全驚呼：第一次看到
台灣零食種類眾多，其中經典、便宜又美味的「科學麵」更是陪伴許多人一起長大的童年回憶；那你都怎麼吃科學麵呢？一般來說都是直接捏碎或直接煮，不過就有網友分享「神級吃法」，貼文一出，老饕眼睛全亮了，紛紛直呼「從沒見過」。
該名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，分享科學麵的全新吃法，只見他將一顆皮蛋直接加進科學麵裡，接著再將皮蛋與科學麵一起捏碎，並大讚這個組合根本就是「絕配」。
貼文一出，全場驚呼，「哇，跟上，你厲害」、「好特別，應該很好吃」、「第一次看到，想試」、「很特別的吃法，下次可以來試試」、「好特別」、「有激發到我的好奇心了.」、「從沒見過這種吃法」、「莫名感到佩服……」、「雖然有點擔心，但考慮試試」；其中，也有吃過的網友透露口感，「當兵的時候常吃，要加蒜頭，撒上附的粉，人間美味」、「其實之前很多網紅跟YouTuber都有拍過影片，科學麵+皮蛋的評價真的很高，只是我從來沒試過」。
但也有網友認為，「愛吃科學麵，也愛吃皮蛋，但兩個加一起，這……可深奧難懂了」、「在一起我不行，分手我可以」、「我也喜歡吃皮蛋，但是還真沒想過可以這樣吃」；對此，原PO也回應「快試試看」。（編輯：郭佩蓉）