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氣泡水當水喝好嗎？營養師破解「5大迷思」：這類人別碰

▲氣泡水口感深受很多民眾歡迎，但真的可以當水一樣喝嗎？營養師李婉萍建議，有胃酸逆流、胃灼熱或有大腸激躁症等胃腸道疾病的人，恐怕將使症狀加劇，建議平日盡量少喝。（圖／取自《Pixabay》）
▲氣泡水口感深受很多民眾歡迎，但真的可以當水一樣喝嗎？營養師李婉萍建議，有胃酸逆流、胃灼熱或有大腸激躁症等胃腸道疾病的人，恐怕將使症狀加劇，建議平日盡量少喝。（圖／取自《Pixabay》）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-21 16:17:22

炎熱的天氣，氣泡飲品帶來的暢快感成為消暑氣熱門選擇，但有些人為了健康會改喝氣泡水，坊間也出現很許多氣泡水的神級好處，畢竟和汽水相比，氣泡水保留了碳酸飲品的刺激爽口，又不會帶來過多的糖分和熱量負擔。但真的有這麼神奇嗎？如果把氣泡水當水喝會有什麼問題？《護胃聖經》台灣版作者，同時也是榮新診所營養師李婉萍，直接解開5點關於氣泡水的迷思。

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迷思1：氣泡水可以當水喝嗎？

對於胃部健康且不喜歡喝白開水的人，藉由未添加糖或人造甜味劑的氣泡水取代「一部分」白開水來為身體補充水分，或許是一個不錯的選擇。

迷思2：氣泡水對消化有幫助嗎？

李婉萍指出，目前有些研究表明，氣泡水可以改善吞嚥能力、增加飽腹感與減輕便秘症狀，被認為可能有助於改善消化不良。

迷思3：這些人不適合喝！

氣泡水因含有二氧化碳，飲用後容易打嗝、脹氣或感到胃部不適，有胃酸逆流、胃灼熱或有大腸激躁症等胃腸道疾病的人，恐怕將使症狀加劇，建議平日盡量少喝，有不舒服的話應暫時避免飲用。

迷思4：氣泡水容易蛀牙？

透過高壓將二氧化碳氣體溶入水中的飲料含有碳酸，和中性水相比具有較高的酸度，有人質疑可能會破壞牙齒的琺瑯質。事實上，無糖氣泡飲料屬弱酸性，目前看來並不會對牙齒造成腐蝕。比起碳酸，含有糖分或添加了檸檬酸、磷酸調味的產品更應小心。

迷思5：常喝容易導致骨骼鈣質流失？

國外研究會阻礙身體鈣質吸收，並增加骨折風險的其實是汽水中的磷酸，單純的氣泡水並不含磷，所以不會對骨骼形成負面影響。

▲台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。（圖／Shutterstock）
▲無糖氣泡水屬弱酸性，營養師表示目前看來並不會對牙齒造成腐蝕，反而是有糖分或添加檸檬酸、磷酸調味的飲料更應小心。（圖／Shutterstock）
▲營養師李婉萍。(圖／翻攝李婉萍FB)
▲營養師李婉萍解惑關於氣泡水的5大迷思。(圖／翻攝李婉萍FB)

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