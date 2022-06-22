披薩「這個口味」絕對首選？統計排名出爐 竟壓贏夏威夷
台灣專屬的披薩口味多元，也常常讓義大利人崩潰問天。一名網友就好奇詢問，大家都吃什麼樣口味的披薩，直呼自己實在是不想再點總匯或海鮮口味了。結果超多人都推「必點章魚燒啊」、「章魚燒是我的首選」。
網路論壇PTT-WomanTalk，一名網友PO文詢問「大家吃什麼口味的披薩？」他表示，很久沒吃披薩的他，打算晚餐就叫披薩來吃，但讓令他困擾的是，每次都只能吃基本款，不是總匯就是海鮮口味，不禁直呼「打算換個口味試試但不知道要試哪個，想說來問問大家都吃什麼，參考一下」。
貼文曝光後，經過統計竟然最多人提到「章魚燒」、「和風章魚燒」、「章魚燒還不錯」、「最喜歡章魚燒，最近發現鐵板牛柳也不錯」、「章魚燒是我的首選，第二瑪格麗特」、「必吃章魚燒」。
其次則是號稱義大利人絕對會生氣的夏威夷披薩，「夏威夷，鳳梨一定要加滿」、「夏威夷永遠吃不膩的超級經典口味，另一個是海鮮，基本上這兩種對絕大多數人而言都不會踩雷」、「鳳梨加倍的夏威夷披薩」、「問就是夏威夷」、「最常點就夏威夷、章魚燒、總匯」、「夏威夷，餅皮一定要加芝心」、「我對不起義大利人，但我真的好喜歡吃夏威夷」。（編輯：詹鎰睿）