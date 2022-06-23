99元爽嗑「鮭魚卵+鮮蚵」痛風餐！地點曝光：網紅早衝了
台灣各地美食眾多，不少新店家也時常發揮創意，製作出「特色料理」來吸引客人。近期就有網友買到「鮭魚卵+鮮蚵+蝦卵」全炸出的痛風餐，價格更是不到1百元就買到，讓眾多老饕敲碗跪求地點。
一名網友在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己到一間店家看了看招牌，其中一個裝滿「鮭魚卵+鮮蚵+蝦卵」的肉燥飯相當吸引人，原PO便決定點來嘗試看看。
準備結帳時，原PO先是問了價格「老闆娘這樣多少錢？」沒想到老闆娘竟回應「99元」。一聽完價格，讓原PO露出驚訝的表情，老闆娘見狀也笑著說「不用懷疑，就是99元」。
而這碗99元的「痛風肉燥飯」照片曝光後，更是讓不少喜愛海鮮的老饕陷入瘋狂「在哪裡，有地址嗎」、「真的很讚欸」、「光是看到那鮮蚵，我就口水直流了」、「在哪？馬上去買一份來痛風」、「風神腿套餐，好想吃爆」；隨後也有購買過的在地人透露情報「要排隊了， 去了還不一定拿的到號碼牌」、「要打卡、拍照分享才有99元優惠，有限量」、「這間在高雄鳳山，有網紅介紹過」。
據了解，販售這碗99元「鮭魚卵海鮮肉燥飯」的店家，位於高雄鳳山區自由路上，日前網紅儒哥以及牛排也有前往品嚐，引發話題。（編輯：潘毅）