流鼻血千萬別冰敷！醫師曝「止血SOP」：口含冰塊更有效

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翁梓華表示，流鼻血時正確的處理方式，應該是採取「熱敷」，他進一步解釋醫學原理：
1、凝血酵素在「高溫」下活性比較好：凝血功能的正常發揮要靠血液中的凝血酵素發揮作用，而酵素的作用，在一定的溫度範圍之內，越高反應會越快，更能達到止血的效果！
2、高溫下血流流速才會變慢：大家一定有玩過水管的經驗，當你把水管稍微堵住，水流流速會變快，當你放開水流流速會瞬間變慢，同樣的，血管遇到高溫會「舒張」，就像是大家放開水管的樣子，血流流速會變慢，而當血管遇到冷會收縮，反而會讓血中流速增加，越慢的流速，凝血因子更容易沈積，止血會更快。因此當醫院手術房，要止血的時候，醫師通常也都是用溫水不是用冰水唷！
根據上述的醫學學理，不難明白，流鼻血其實要熱敷而不是冰敷！但若是年紀尚小的幼兒流鼻血，要在流鼻血的狀況下幫孩子熱敷，對父母來說難度相當高，這時候，翁梓華也提供大家一個小撇步，那就是給孩子「吃冰棒」。
翁梓華解釋，根據一篇2012年的論文指出，口中含冰塊，反而能減少鼻血流速大約23%。因嘴巴跟鼻子有好一段距離，如果吃冰棒或冰塊，低溫不會直接傳到鼻腔，相對的，對於嘴巴的冰刺激會讓交感神經興奮，促使鼻子血管擴張，改變鼻子血流流速，進而達到止血的效果。雖然流鼻血、熱敷、吃冰塊，一個看似不合理的組合，但卻能真正讓鼻血更快速地停止。
最後他也貼心提醒民眾，如果還是持續血流不止，最好的方法還是到急診，由專業醫師來評估後續治療方式唷！（編輯：鍾怡婷）
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