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早餐店最吸金不只飲料！老饕曝「破費魔王」：靠它賺超飽

▲台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，不僅有中式、西式等類，許多店家也會依據客人需求製作餐點。（示意圖／翻攝自pexels）
▲台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，不僅有中式、西式等類，許多店家也會依據客人需求製作餐點。（示意圖／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 17:21:42

台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，不僅有中式、西式等類，許多店家也會依據客人需求製作餐點，不過卻有網友提到，他每次去早餐店都會點「一個品項」，過去只要40元上下就有了，但近年卻越漲越兇，貼文引發熱議。

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一名網友在PTT發文表示，「我早餐很喜歡吃鐵板麵，雖然只是用料理包+麵煮一煮，但隨著物價上漲後，價格也回不去了，今天去到一家也不是連鎖的早餐店，發現黑胡椒鐵板麵+蛋要60元？以往我記得40元上下就有了，現在也太貴了吧?有點吃不下去了，大家覺得多少合理?」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO指出，他認為鐵板麵越漲越高，多加個蛋就要60元，不禁好奇詢問，「大家覺得賣多少合理?」（示意圖／取自pixabay）
貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛回應「漲價後真的就回不去了」、「現在夜市鐵板麵單點要60，無法接受」、「45～60之間都可以接受」、「以前鐵板麵+蛋+肉+中杯奶才50」、「如果要60的話我覺得附個小杯飲料比較合理」、「不含蛋35～45 超過就太扯」、「50極限，有看到75的不知道加了什麼」。

也有不少人表示，「成本低到不可思議的東西」、「根本是早餐店太多家，狂漲」、「附近團購鐵板麵加醬料包只要15元」、「早餐鐵板麵真的很多人點，加飲料隨便買都破百，感覺利潤就不低」、「早餐店最少都要賣60，真的賺爛」、「附近豆漿店有賣，好像要75了，豬排蛋麵比便當還貴真的有點奇怪」。

此外，日前《NOWnews》也報導過，有網友觀察到「吃早餐的CP值越來越低，隨便點都破百元」，經討論後，多數人都點名「飲料」是主因，認為「早餐店最賺的還是飲料吧，一大桶茶，隨便擠一杯，奶茶就加一點奶精，這樣在台北可以賣20、25」、「去早餐店的，一定都還是會點飲料，或是包含在套餐內，至少多15塊，才會隨便買都破百」；而此次有關鐵板麵的討論又掀起熱議，可見早餐店與物價、各式成本的調整，是民眾相當關注的日常開銷。（編輯：張志浩）

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