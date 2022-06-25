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約Cold Stone面交！他狂繞「只有7-11啊」　一進去呆住了

▲有網友約賣家面交，但他都找不到對方所說的Cold Stone，結果一進去7-11才徹底傻眼，「明明就是7-11啊！」（示意圖／記者黃韻文攝）
▲有網友約賣家面交，但他都找不到對方所說的Cold Stone，結果一進去7-11才徹底傻眼，「明明就是7-11啊！」（示意圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 16:10:292022-06-25 16:24:56

統一超商7-11不僅招牌亮眼，門市多又密集，更成為迷路朋友的指路明燈。近日，一名網友就分享面交時，他怎麼找就是找不到賣家所說的Cold Stone，只好決定先去7-11買杯飲料振作，沒想到眼前景象卻讓他傻眼了，故事也讓大家笑到不行。

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網路論壇Dcard，一名網友PO文「超商和奇葩的網友面交經驗！」他表示，前幾天在網購一片二手的《艾爾登法環》遊戲，為了省運費就決定和賣家面交，而對方則要求在Cold Stone約見面，這讓原PO有些疑惑「雖然沒有Cold Stone的印象，想說可能是最近新開的，反正距離我家也不遠，到時候騎車騷兩圈應該也會看到」。

▲有網友約賣家面交，但他都找不到對方所說的Cold Stone，結果一進去7-11才徹底傻眼，「明明就是7-11啊！」（圖／Dcard）
▲原PO分享，在對話中就發現對方有異常的解讀能力，連OK都可以誤會。（圖／Dcard）
怎料，原PO還真的騎了兩圈都沒看到，直到要到正確地址後騎過去一看「這不是7-11嗎？」而對方也是一直強調自己在Cold Stone而不是便利超商，這讓他滿頭問號，「我開始思考，到底是他被魔神仔抓走，還是我掉入平行宇宙？」。

心累的他決定先走進7-11買瓶飲料醒醒腦，結果一轉頭還真的有一個區域是Cold Stone，最終也順利找到對方面交，但讓原PO更無奈的是，對方似乎還有點生氣，而且還在臨走前補一句「就跟你說在Cold Stone吧！」這讓他崩潰直呼「明明就是7-11啊！」。

▲有網友約賣家面交，但他都找不到對方所說的Cold Stone，結果一進去7-11才徹底傻眼，「明明就是7-11啊！」（圖／Dcard）
▲找路找到心累的他，一進去7-11才發現原來還真的有Cold Stone。（圖／Dcard）
趣事一出，大家紛紛笑翻「救命我不行了！我快笑死掉」、「不過他也沒說錯啦XD」、「笑死，一直雞同鴨講的，但是有Cold Stone也太屌了吧！什麼高級的小七」、「還以為點進了有趣版」、「跟這種人溝通我會很無奈」、「好像我同事，看得我頭都痛起來」、「他為什麼不直接說在711裡的cold stone啦」、「OK的後勁也太強」。

據本站《NOWnews》曾報導過「7-11驚見「神級甜點」躲角落！老饕眼睛全發亮：從沒看過」，其實統一超商7-11，近期積極拓展的Big7複合型店，也加入了「Cold Stone」冰品複合模式，搭配超商咖啡、博客來、菓子屋、現烤麵包和現打生啤酒等7大複合服務，讓民眾能一次體驗多種服務，但並非所有7-11都有，目前全台僅有極少數店家有提供該服務。（編輯：詹鎰睿）

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