約Cold Stone面交！他狂繞「只有7-11啊」　一進去呆住了

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怎料，原PO還真的騎了兩圈都沒看到，直到要到正確地址後騎過去一看「這不是7-11嗎？」而對方也是一直強調自己在Cold Stone而不是便利超商，這讓他滿頭問號，「我開始思考，到底是他被魔神仔抓走，還是我掉入平行宇宙？」。
心累的他決定先走進7-11買瓶飲料醒醒腦，結果一轉頭還真的有一個區域是Cold Stone，最終也順利找到對方面交，但讓原PO更無奈的是，對方似乎還有點生氣，而且還在臨走前補一句「就跟你說在Cold Stone吧！」這讓他崩潰直呼「明明就是7-11啊！」。
趣事一出，大家紛紛笑翻「救命我不行了！我快笑死掉」、「不過他也沒說錯啦XD」、「笑死，一直雞同鴨講的，但是有Cold Stone也太屌了吧！什麼高級的小七」、「還以為點進了有趣版」、「跟這種人溝通我會很無奈」、「好像我同事，看得我頭都痛起來」、「他為什麼不直接說在711裡的cold stone啦」、「OK的後勁也太強」。
據本站《NOWnews》曾報導過「7-11驚見「神級甜點」躲角落！老饕眼睛全發亮：從沒看過」，其實統一超商7-11，近期積極拓展的Big7複合型店，也加入了「Cold Stone」冰品複合模式，搭配超商咖啡、博客來、菓子屋、現烤麵包和現打生啤酒等7大複合服務，讓民眾能一次體驗多種服務，但並非所有7-11都有，目前全台僅有極少數店家有提供該服務。（編輯：詹鎰睿）