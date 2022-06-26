女子求姻緣！拜月老「連擲3怒杯」　網見求問過程全搖頭

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原PO雖然感到一頭霧水，但繼續詢問「他是我的正緣嗎？我們適合嗎？」，這時月老又給了一個「怒筊」，沒想到原PO仍然不死心，再問「請問我可以求紅線嗎？」這次月老直接給了一個「笑筊」，頓時讓她玻璃心碎滿地！不過這也讓原PO想起兩年前也來拜過月老，當時稟報了自己的理想型條件後，依然得到怒筊、無法求紅線，讓原PO無奈地表示，「但我的理想型一點都不會要求很高呀，沒有要求要有什麼外表，只要聊得來、對我好就好⋯與月老無緣的女子。」
貼文一曝光，立刻有網友表示：「你這個問法.....連我看完也怒了啊，我都已經可以想像當時月老是什麼反應了：『小丫頭你當我這裡警察局通報失蹤人口嗎？一上來就要找到人。花錢請徵信社都沒這麼快，你要不要自己買5G上戶政事務所網站找看看有沒有這麼快，駭進資料庫也需要時間的好嗎！』」、「啊他是月老啊妳當他1號櫃檯誰不怒啊，請尊重專業」、「月老是幫妳找”屬於妳的緣份”而不是讓妳指定…又不是點餐還能客製化，不要強神鎖男～」、「不行喔，祂沒有愛情靈藥讓對方愛上你，有喜歡的人請自己追，你這意思跟拿著韓星照片請月老牽線有啥兩樣」、「你跟月老說完要給他時間查你的資料」，另外拜月老有一些注意事項，可參考「拜月老求姻緣『5大眉角』！穿衣有禁忌 帶傘神明也難幫」，以免拜錯方法影響了姻緣喔！（編輯：陳珮瑜）