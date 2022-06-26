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牛排上桌「貼心1舉動」！他竟氣走曖昧女　眾轟：活該嘛

▲有網友求助，他幫把女生的蛋弄碎，以為是貼心的舉動，反而氣走對方。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲有網友求助，他幫把女生的蛋弄碎，以為是貼心的舉動，反而氣走對方。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-26 11:02:21

約會時如果多此一舉，很可能會得到悲慘的結果。一名男網友求助，日前和曖昧對象到牛排店約會，便主動幫忙把牛排旁邊的蛋弄碎，沒想到卻氣走對方，故事一出，立刻被眾人撻伐，「玩蛋直接完蛋啦！」

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網路論壇Dcard，一名男網友以「牛排上面的蛋」為標題PO文表示，日前他和曖昧對象去吃牛排，剛好對方去上廁所的時候，餐點才上桌，於是他決定「幫她把她的牛排旁邊的蛋攪拌的碎碎的」

怎料，女方見狀後態度大轉變，「她回來看到我的暖心舉動不發一語，然後默默的坐下來吃東西，過程當中我找話題跟她聊天，她都不理我！」最後女方吃完後就直接回家，這讓原PO求助「是我舉動太貼心，所以感動的對方說不出話來嗎？這樣我是不是有機會？」

▲牛排（記者張嘉哲攝）
▲台灣大多牛排店都會附上才剛打在鐵板上的蛋，讓顧客自行調配吃法。（記者張嘉哲攝）
貼文立刻湧入網友們紛紛痛斥「玩蛋直接完蛋，誰要是破壞我的蛋他就不要命了」、「就細心幫他翻一下蛋就好，這是大家比較能接受的吃法，弄碎看起來很噁心，看著都沒食慾了」、「真的不用太雞婆幫她用啦，我覺得她嚇到想快逃了」、「笑死，真的不要那麼自以為欸，那根本看起來就像是嘔吐物」、「果然吃牛排可以看清一個人」、「直男真的不要有這種自以為體貼的行為欸，有夠擾人」。（編輯：詹鎰睿）

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