猴痘來勢洶洶！醫師解釋「4大傳播途徑」：2狀況特別小心
上週五（6/24）疾管署才公布國內出現首例「猴痘」境外移入個案，匡列9名密切接觸者，目前猴痘已經被列為第二類法定傳染病，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在其臉書「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」貼文解釋，從英文名稱上來看，猴痘（monkeypox）和水痘（chickenpox）以及天花（smallpox）有點像，他們也確實都是屬於「正痘病毒屬」，因此典型的猴痘發病病程很類似天花，可以感染各個年齡層。
吳昌騰醫師指出，猴痘的命名是因為研究人員在1958年首次在實驗室猴子身上發現了這種病毒，研究人員認為它會從囓齒動物等野生動物或其他感染者身上傳播給人類。雖然仍不清楚哪些動物自然攜帶病毒，但確實知道它在許多囓齒動物(如松鼠、老鼠)中傳播，並可以從動物傳播給人類。病毒一般都是通過破損的皮膚、呼吸道、眼睛、鼻子和嘴巴進入人體，傳染方式包括密切接觸已經感染病毒的人或動物，接觸被病毒污染的物品，呼吸道飛沫有一定的傳播距離，所以長時間、面對面接觸已感染病毒的人或動物也可能傳播病毒；最後一種是伴隨性行為的皮膚接觸傳播，最近它出現在城市環境中，感染者有時會出現生殖器及會陰區域皮膚病變，代表病毒可能通過性接觸傳播。
吳昌騰表示，猴痘潛伏期平均大約12天，通常大約5到21天，臨床上常以類似流感症狀開始，有明顯頭痛、發熱發冷、劇烈背痛、虛脫甚至偶爾有腹部疼痛，半數的病患會全身性淋巴結腫大，發燒及身體不適兩天後，從第3到6天會出現類似天花的小水痘，疹子在臉部及四肢比較明顯，皮診至手掌心和腳掌。但特別注意，WHO的報告指出這次暴發的許多病例「沒有出現典型的臨床症狀」，而是「非典型特徵」。包括「僅出現少數或單一皮膚病變，病變出現在生殖器或會陰、肛門區域，而可能不再擴散。」以及「在發燒和其他全身症狀出現之前，就先出現皮膚病變！」因此臨床醫師要特別注意。
吳昌騰寫道，猴痘的中非變種的感染致死率約為 10%，目前在這裡流行的是來自西非的較溫和的變種，其感染致死率估計約為1%，截至目前為止，受影響的歐美國家還沒有死亡病例。治療主要為症狀治療。猴痘本身的預後取決於罹病者是否有其他慢性疾病的併發症。至於外界關心疫苗保護，目前天花疫苗被認為對猴痘的有效率大約85%，目前僅建議有風險的醫療及實驗室人員，或是有暴露接觸風險的人施打，4天內接種疫苗，可以幫助預防病毒的早期發作，如果在接觸猴痘後4到14天內接種疫苗，可以減輕疾病的嚴重程度。
吳昌騰強調，大家可能會覺得猴痘疫情怎麼這麼快，BBC都認為「它是一次不尋常且史無前例的猴痘疫情暴發。」但這不是另一場類似新冠的疫情。