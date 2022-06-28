魚煎到一半！「玻璃鍋蓋」全碎超驚悚 內行抖出致命原因
在家中烹煮三餐，是許多人再平凡不過的日常，但若未注意食材、廚房器具的狀況，也可能發生意外插曲，一名女網友就分享，他近日在煎魚時，鍋子的「玻璃鍋蓋」卻突然碎裂成蜂巢狀，嚇壞的她立即拍照PO網求解，而內行網友也紛紛點出致命原因。
原PO在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文提及，近日她和往常一樣在家中廚房烹飪，不過到了煎魚這道料理時，煎到一半卻突然聽到爆裂聲，一看之下，竟是玻璃的鍋蓋碎裂，讓她驚呼「完了～完了～鍋蓋破裂」並表示「把手一拿起來全碎掉，鍋蓋內層已破碎，想知道炒鍋蓋玻璃會碎是否正常？大家要小心注意使用！」
貼文一出掀起討論，不少網友都點名「鍋蓋把手螺絲鎖太緊」可能是主因，「 鍋蓋把手螺絲鎖太緊，沒有伸縮空間，鍋蓋因為加熱冷縮熱漲導致碎裂」、「是不是手把鎖太緊」、「金屬手把轉太緊了，加熱就爆了」、「手把別鎖太緊，玻璃鍋蓋我用了3.4年沒事」；此外，也有其餘人推測「鍋蓋跟鍋身太密合也會爆裂」、「玻璃製品可能是有撞擊過，熱脹冷縮就裂了吧」、「非常正常！如果外力稍微敲到還是鎖太緊，再加上熱脹冷縮...很可怕」。
而針對原PO經歷的意外，網友們也紛紛留言「第一次看到，家裡的鍋子上蓋用了10幾年也沒遇過像你這樣碎裂」、「使用說明還是要看清楚，還好這次沒那麼嚴重」、「物品都會有期限，也有可能受熱問題~所以我在使用鍋具時都非常小心」、「人平安最重要，下次注意挑選使用」。（編輯：張志浩）